ГАИ объявила рейды на ж/д переездах в двух областях Беларуси. За что грозит штраф до 160 рублей?

Опубликовано: 12.06.2024 21:39 , Обновлено: 12.06.2024

Госавтоинспекция предупредила водителей о рейдах на железнодорожных переездах в двух областях Беларуси и штрафах за нарушения, а также напомнила, когда водителю запрещено выезжать на пути.

Так, инспекторы взяли под “особый контроль” эти участки в Витебской и Брестской областях. Цель рейдов - предупредить нарушения водителями правил дорожного движения (ПДД) при пересечении ж/д переездов.

Для обеспечения безопасности там в Брестской области вместе с сотрудниками ГАИ на “профилактическую акцию” вышли представители железной дороги.

Фото: УВД Брестского облисполкома / ВКонтакте

В ГАИ Витебщины порекомендовали “неукоснительно соблюдать ПДД”, так как за нарушение правил проезда железнодорожных переездов грозит штраф в размере от двух до четырех базовых величин (от 80 до 160 рублей). В этой области рейды запланировали проводить по 14 июня.

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Госавтоинспекция Брестчины перечислила случаи, когда водителю запрещено выезжать на пути:

когда горит запрещающий сигнал светофора,

когда шлагбаум закрыт или начинает закрываться,

когда дежурный по железнодорожному переезду показывает запрещающий сигнал,

если за ж/д переездом образовался затор.

В ведомстве дополнили, что водитель должен переезжать ж/д пути только в установленных местах, проявляя при этом повышенное внимание, осторожность и осмотрительность.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ГАИ запланировала провести по 19 июня масштабные рейды по всей Беларуси. Инспекторы пообещали проконтролировать соблюдение ПДД и не только водителями маршрутных транспортных средств.

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