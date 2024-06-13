В ГАИ напомнили, когда белорускам нельзя водить транспорт. А когда им можно не пристёгиваться?

Опубликовано: 13.06.2024 13:29 , Обновлено: 13.06.2024

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома напомнили белорускам о ситуации, когда официально запрещено водить некоторые виды транспорта. Инспекторы рассказали, что дело не в алкогольном или наркотическом опьянении, автомобиле без техосмотра и т.д.

Дело — в беременности. Так, в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Беларуси, при беременности 12 недель и более запрещено управлять механическими транспортными средствами категорий C, D, CE, DE, F и I.

При этом в отношении беременных, у которых есть права категории В, с 2018 года сняли ограничения на вождение “легковушек”. То есть, ещё 6 лет назад женщинам со срoком беременности в 30 недель и более нельзя было садиться за руль легковых автомобилей.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что будущие мамы на сроке до 20 недель обязаны пристёгиваться, а после этого срока — нет. То есть после 20 недель белоруски могут не использовать ремень безопасности в качестве водителя и пассажира. Однако при этом нужно всегда иметь медицинскую справку, которая в случае чего подтвердит деликатное положение.

“В настоящее время существуют адаптеры ремня безопасности для беременных, которые опускают поясную лямку ремня в область таза. Однако однозначного положительного или отрицательного мнения об их эффективности и безвредности нет”, — отметили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Помимо этого, инспекторы посоветовали будущим мамам отказаться от быстрой езды и экстремальных, рисковых ситуаций. По их словам, беременные намного быстрее устают, что приводит к “снижению внимания и уменьшению скорости реакции”.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ УВД Брестского облисполкома предупредила всех мотолюбителей: в ночное время нужно соблюдать тишину и не нарушать спокойствие других белорусов. В частности, речь идёт об изменениях в конструкции мотоцикла и, как следствие, излишнем шуме, за превышение которого грозит штраф.

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