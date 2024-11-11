"Сейчас не смотрят на дырки" - Белорусский автоблогер рассказал, почему стал проходить техосмотр. С чем не согласились подписчики?

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Опубликовано: 11.11.2024 10:22 , Обновлено: 11.11.2024

Белорусский автоблогер Александр Житкевич рассказал своё видение того, как изменилась ситуация на станциях техосмотра в стране за последние годы. По его словам, изменения произошли настолько разительные, что он даже стал проходить техосмотр, хотя раньше, по собственному признанию мужчины, ездил без него. Впрочем, некоторые подписчики с мнением молодого человека не согласились и озвучили свою позицию.

По словам автора ролика, раньше он на техосмотр ездил “как на казнь”, а отношение и поведение сотрудников, проверяющих техническое состояние авто, он сравнил с суровым “батей, который тебя скоро ремнём бить будет”.

“Лучше штраф получу, чем на эту казнь ещё раз поеду!” - возмутился грубому отношению сотрудников автор ролика, отметив, что таким отношением его “отвадили” от техосмотра и в последнее время он его вовсе не проходил.

Однако в последние годы, по словам мужчины, отношение на станциях к водителям заметно изменилось, причём в лучшую сторону. По его словам, теперь они вежливы, приветливы и ведут себя “по-человечески”, но что гораздо важнее для каждого автомобилиста - “не доколупываются до каждой мелочи”.

“Сейчас не смотрят на какие-то дырки по кузову, “жучки” и всё остальное. Просто главное, чтобы техника была в порядке: стекло целое лобовое, резина хорошая и так далее. И всё - без проблем пройдёшь”, - заявил мужчина.

“Чтобы пройти техосмотр, сейчас нужна новая машина”

Ролик автоблогера уже собрал больше 250 тыс. просмотров и многие зрители не преминули поделиться собственным опытом прохождения техосмотра. И если с первым посылом автора никто спорить не стал, то по поводу второго возникли разногласия. Так, по словам одного из комментаторов, чтобы пройти техосмотр, “сейчас нужна новая машина”.

Судя по комментариям, “придираются” на станциях и к не отрегулированным фарам, и к “всесезонной” резине летом, и к шторкам, установленным на авто, и к квадратной форме госномеров, и к просроченным таблеткам в аптечке, и к “дыркам” в кузове.

По поводу последних в комментариях разгорелась целая дискуссия. Некоторые зрители напомнили о том, что в прошлом году требования по кузову на станциях техосмотра изменили и теперь техосмотр можно пройти даже с ржавчиной. Хотя раньше с коррозией на кузове не допускали к участию в дорожном движении.

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“Есть допустимые параметры дырок, если вкладываешься в них, то пройдешь, ну а если там решето - то увы”, - пояснил один из комментаторов.

Дешевле платить штрафы?

Нашлись и те, кто придерживается мнения о том, что с нынешними размерами штрафа за непройденный техосмотр дешевле его не проходить.

“А я уже 5 лет не прохожу, за год штрафов от 0 до 200 рублей, чаще базовую в год получаю, выходит дешевле, если посчитать аптечки каждый год и всякие мелочи. Техсостояние норм”, - признался один из комментаторов.

[info_b]Напомним, сегодня за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении водителям в Беларуси грозит штраф в размере до 3 базовых величин (120 рублей). Если же «словят» без техосмотра повторно в течение года, то размер штрафа увеличится до 5 базовых (200 рублей).

Между тем, с 1 сентября получить разрешение на участие в дорожном движении для легкового автомобиля с бензиновым двигателем можно за 40,40 рублей, а с дизельным — за 41,30 белорусских рублей.[/info_b]

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В ответ на этот комментарий другой зритель напомнил о ещё одном важном нюансе с непройденным техосмотром, помимо штрафов, которые, кстати, с недавних пор сотрудники ГАИ начали выписывать не только непосредственно при остановке авто, но и по камерам видеонаблюдения.

“Я всегда представляю себя на тюремных нарах, за убийство человека по моей вине… не пройденный техосмотр это отягчающие…” - совершенно справедливо напомнил об особенностях белорусского законодательства один из зрителей.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что что по камерам средней скорости ГАИ может отслеживать в том числе и наличие у владельца авто действующего разрешения на допуск к участию в дорожном движении. По словам генерального директора предприятия «Белтехосмотр» Юрия Ленчевского, за этим также могут следить датчики контроля скорости и камеры мониторинга, а в скором времени будут следить и камеры наружного видеонаблюдения.

Если поискать фото «писем счастья» за отсутствие техосмотра, которые водители выкладывали в Сети за последнее время, можно заметить, что камеры контроля средней скорости действительно фиксировали, а затем и передавали данные в центр нарушений, откуда впоследствии водителям приходили штрафы ГАИ.

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