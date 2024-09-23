Сколько белорусам придётся заплатить за техосмотр с 1 сентября? "Белтехосмотр" повысил тарифы

Опубликовано: 23.09.2024 16:04 , Обновлено: 23.09.2024

С началом календарной осени "Белтехосмотр" решил повысить тарифы на проведение техобслуживания, опубликовав на официальном сайте новый прейскурант. Так, например, с 1 сентября получить разрешение для легкового автомобиля с бензиновым двигателем можно за 40,40 рублей, а с дизельным — за 41,30 белорусских рублей.

Для прохождения техосмотра полноприводного авто с такими ДВС потребуется 42,20 и 44,40 рублей соответственно. Для «электрички» и «гибрида» новая стоимость составит 30,20 рублей, а для мотоцикла — 20,70 белорусских рублей.

Кроме того, с 1 сентября выросли цены на отдельные виды контрольно-диагностических работ при повторном прохождении гостехосмотра. К примеру, за проверку тормозной системы автомобиля нужно отдать 15,90 рублей (полноприводного — 19 рублей), а за проверку состояния элементов подвески или рулевого — 7,80 рублей. Помимо этого, в “Белтехосмотре” подняли цены на:

проверку дымности отработавших газов — 12,80 рублей;

проверку токсичности отработавших газов — 11, 20 рублей;

проверку суммарного люфта в рулевом управлении — 7,60 рублей;

проверку внешних световых приборов — 9,30 рублей;

проверку степени светопропускания стёкол — 7,80 рублей;

проверку герметичности агрегатов и систем — 7,60 рублей;

проверку внешнего вида и комплектации — 7,80 рублей.

[info_b]С полным перечнем новых тарифов на государственный технический осмотр можно ознакомиться на сайте “Белтехосмотра”, то есть здесь.[/info_b]

Какие штрафы грозят за отсутствие техосмотра?

В «Белтехосмотре» напомнили об ответственности за управление транспортным средством без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Она прописана в части 4 статьи 18.11 КоАП РБ и предусматривает штраф до 3 БВ (сегодня это 120 рублей) для физического лица.

Меньше водителям без пройденного техосмотра придётся заплатить, если нарушение зафиксирует камера на трассе — в этом случае автовладельцу придёт так называемое «письмо счастья» из ГАИ на полбазовой (на сегодняшний день это 20 рублей). А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа, наоборот, увеличится до 5 БВ (200 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 БВ (80 рублей) — при фиксации камерой.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 5 статьи 18.11 КоАП РБ максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 БВ, или 400 рублей (при фиксации камерой – 5 БВ, или 200 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в “Белтехосмотре” назвали 7 случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. В список, правда, не вошла ситуация, когда у автомобиля изменился собственник. Здесь, согласно изменениям в законодательстве, отметку о прохождении ТО уже не перенесут, как раньше.

В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр