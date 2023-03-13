Техосмотр в Беларуси в 2023 году ужесточили. Ржавые машины можно, а что нельзя?
После вступления в силу изменений в Закон «О дорожном движении», в Беларуси ужесточили правила прохождения техосмотра. Но также есть и послабления. Какой автомобиль не пройдет проверку в 2023 году, а с какими повреждениями теперь смело можно ехать, рассказали специалисты.
Тормоза
Как отметил начальник технического центра филиала УП «Белтехосмотр» в Витебске Владимир Савицкий, не допустят автомобиль с:
- утечкой сжатого воздуха из тормозных систем;
- нарушением их герметичности;
- подтеканием тормозной жидкости;
- коррозией, грозящей потерей герметичности или разрушением;
- перегибы, перетирания и другие повреждения тормозных трубопроводов;
- трещины и деформация на деталях;
- и др.
Согласно новым требованиям, рассказал Савицкий, относительная разность тормозных сил колес оси не должна превышать 25 % (ранее 30%) для осей транспортного средства с барабанными колесными тормозными механизмами и 20 % для осей с дисковыми.
«Нормативный показатель удельной тормозной силы стояночной тормозной системы будет формироваться как расчетная величина, а не фиксированная, применяемая диагностическими станциями. Это то, что автовладелец не сможет проверить сам, без специальных приборов», — передает его слова издание «Витебские вести».
Руль
Специалист подчеркнул, что изменение усилия при повороте руля должно быть плавным во всем диапазоне угла поворота.
Также нельзя, чтобы в гидросистеме усилителя рулевого управления подтекала жидкость, а детали были со следами деформации и дефектов.
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Свет и лампочки
Что касается фар ближнего света, то, по словам Савицкого, во время прохождения техосмотра смотрят за силой света и в световой части светового пучка. А в “дальних” фарах проверяют максимальную силу света.
Кроме того эксперт подчеркнул, что по новым правилам автомобиль не пройдет техосмотр, если на панели приборов загорелась лампочка Check, АБС, «подушка безопасности».
А с чем проходить техосмотр можно?
При этом, в 2023 году автомобили смогут пройти техосмотр даже с ржавчиной. Хотя раньше с коррозией на кузове не допускали к участию в дорожном движении. То есть, красить авто перед техосмотром теперь не обязательно.
Кроме того, специалисты также не будут смотреть на наклейки на машине (только если они не наклеены на стекло) и рекламу (кроме авто специальных служб оперативного назначения).
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Документы на техосмотр в Беларуси
Кстати, теперь на диагностическую станцию можно не брать медицинскую справку. Вам нужны только:
- водительское удостоверение;
- техпаспорт;
- страховка;
- чеки об оплате.
Отменили также сертификат к техпаспорту (теперь автомобили заносят в электронную базу) и талон к водительскому удостоверению, в котором регистрировались нарушения ПДД.