Появилась карта камер в Минске, которые точно ловят машины без техосмотра

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Опубликовано: 11.04.2024 17:52 , Обновлено: 11.04.2024

На сайте СЗАО "Безопасные дорогие Беларуси" опубликовали карту размещения камер, которые фиксируют не только скорость движения, но и факт отсутствия пройденного техосмотра.

Адреса систем мониторинга указаны в Минске, Ждановичах и Копище – всего их 6:

Ждановичи, выезд из Минска по Р28, 10.240 км; Копище, улица Авиационная, 33, на Уручье; Минск, ул. Хоружей, 1а, на пл. Я.Коласа; Минск, проспект Победителей, 9, в центр; Минск, ул. Богдановича, вблизи д. 27 по улице Зыбицкая к ул. Я.Купалы; Минск, ул. Немига, 5, к пр. Победителей.

Если поискать фото «писем счастья» за отсутствие техосмотра, которые водители выкладывали в Сети, можно заметить, что эти камеры действительно фиксировали, а затем и передавали данные в центр нарушений, откуда впоследствии приходили штрафы. При этом нужно понимать, что это не единственные системы мониторинга в Беларуси, на которых можно “попасться”.

В марте 2021-го МВД заявляло о начале рассылки «писем счастья» за отсутствие техосмотра. Однако массовой такая рассылка не стала, потому как была одна особенность: штрафы приходили, только если автомобиль попал на камеру за превышение скорости.

Теперь точно? «Белтехосмотр» сообщил, когда все камеры начнут ловить машины без ТО

Если вас уличат в нарушении один раз, то выпишут предупреждение. Во второй раз штраф составит половину базовой величины — 20 рублей. А вот в третий и последующие придётся раскошелиться на 80 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”. Форму этого документа разместили в постановлении № 14 Минтранса.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?