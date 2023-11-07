Резко не тормозить, а как газовать? ГАИ предупредило белорусов об опасности на дорогах после больших выходных

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Опубликовано: 07.11.2023 18:21 , Обновлено: 07.11.2023

В ГАИ Витебской области сообщии, что возвращаясь из загородных поездок после больших выходных белорусам важно помнить об опасности появления диких животных на дорогах. В ведомстве дали несколько неочевидных, на первый взгляд, но полезных советов.

“Случаи столкновения транспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Большинство ДТП с участием животных происходит в темное время суток”, - предупредили в ГАИ.

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В Госавтоинспекции рассказали, что при встрече на дороге с жителями леса важно вести аккуратно и внимательно. А главное соблюдать следующие правила и не уподобляться тем, кого увидели в окно машины:

Во-первых, если на дороге стоит предупреждающий о диких животных знак — необходимо сбавить скорость до той, которая позволит вам избежать столкновения.

Во-вторых, водителям необходимо быть предельно внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток (животные особенно активны вечером, на закате);

“При появлении на проезжей части животных необходимо быстро, но осторожно сбросить скорость движения транспортного средства (резкая остановка может привести к многочисленным травмам водителя и пассажиров)”, - сообщили в ГАИ.

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Там попросили дать возможность животному спокойно покинуть дорогу и не пытаться объезжать его (в панике оно может метаться по дороге из стороны в сторону).

Также не стоит сигналить и пугать зверя, так как снова-таки это может спровоцировать панику у животного, а может и у пассажиров, которые вдруг поймут, что сидят в машине с неадекватным водителем.

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“После того, как животное отошло в сторону, не жмите сразу на газ, испуганный зверь может вернуться”, - посоветовали ГАИ.

Ранее Телеграф писал, что любая авария на дороге при участии дикого животного по закону приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Следовательно, если вы сбили животное, нужно немедленно остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ.

Именно они должны разобраться, была ли у водителя возможность увидеть животное и снизить скорость, или же вины водителя в ДТП нет.

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