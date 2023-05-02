До трёх лет тюрьмы. Как поступать белорусам в случае ДТП с животным

Опубликовано: 02.05.2023 13:19 , Обновлено: 02.05.2023

За минувшие выходные в соцсетях появилось сразу несколько видео с дикими животными на дорогах Беларуси. Лось, прогуливающийся по центру Гродно, рысь, бегающая вдоль региональной автомагистрали, косули, лавирующие между машин на оживлённой городской улице. Об авариях не сообщалось, однако многие автомобилисты задумались, как следует поступать водителям в случае, если они сбили на дороге животное и что грозит тем, кто нарушит правила, пусть и по незнанию.

Любая авария на дороге при участии дикого животного по закону приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Следовательно, если вы сбили животное, нужно немедленно остановиться, включить “аварийку”, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ . Именно они должны разобраться, была ли у водителя возможность увидеть животное и снизить скорость, или же вины водителя в ДТП нет.

Просто уехать с места ДТП чревато для водителя штрафом по статье 18.16 КоАП - от 5 до 25 базовых величин ( от 185 до 925 рублей ). За оставление места аварии можно также лишиться водительских прав на два года.

А вот уехать с места ДТП вместе с тушей сбитого дикого животного в багажнике грозит более суровым наказанием. Это расценивается как “незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных”, за что предусмотрено наказание по статье 282-1 Уголовного кодекса Беларуси - до трёх лет тюрьмы .

Под “незаконным перемещением (транспортировкой) или разделкой” туши дикого животного “в крупном размере”, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободны, понимается туша, стоимость котрого в сто и более раз превышает размер базовой величины (то есть оценивается более чем в 3700 рублей на сегодня), “в особо крупном размере” – в двести пятьдесят и более раз превышает размер базовой величины (то есть дороже 9250 рублей). При этом стоимость, как отмечает портал “Автобизнес”, определяется “в порядке, установленном для определения размера возмещения вреда, причиненного в результате их незаконного изъятия”.

Отметим, что сами по себе дикие животные на дорогах уже давно не удивляют белорусов. Автомобилисты регулярно делятся в соцсетях видео встреч с “гостями из леса”. Так, в конце прошлой недели на трассе Минск-Гродно водители могли наблюдать за рысью. Животное металось вдоль заградительной сетки, пытаясь найти лаз и вернуться обратно в лес. Удалось этой ей лишь благодаря неравнодушным автомобилистам.

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Между тем, в последнее время всё чаще появляются сообщения о диких животных непосредственно в черте крупных городов. Так, утром 1 мая огромного лося засняли, прогуливающегося по мосту в центральной части Гродно.

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Несколькими днями ранее также в Гродно на видео попала косуля, которая выскочила на оживлённую дорогу прямо перед едущими автомобилями.

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