В Беларуси нашли диких коз. Они устраивают ДТП

Опубликовано: 06.03.2023 13:51 , Обновлено: 06.03.2023

Оказывается, в Беларуси есть дикие козы. Это выяснилось после того, как стадо таких парнокопытных внезапно спровоцировало ДТП в Житковичском районе Гомельской области.

Об инциденте рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла в субботу, 4 марта, примерно в 22:20.

27-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter ехал по дороге Н-4002 «Озераны – Хлупчин – Мордвин». В какой-то момент он увидел переходящих проезжую часть диких коз. Мужчине пришлось экстренно тормозить, из-за чего он ушел в неуправляемый занос и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его забрала скорая — там ему оказали медпомощь и отпустили домой.

В милиции сообщили, что дорогу перебегали дикие козы. Каким образом это выяснили, а также как возникло стадо, неизвестно.

Как писал ранее Телеграф, Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала, на каких белорусских дорогах чаще всего происходят аварии с участием диких животных.