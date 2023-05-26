"Да не бойся! А-а-а-а!" - Под Быховом белорусы встретили скачущего по полю медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 26.05.2023 12:44 , Обновлено: 10.07.2024

Под Быховом Могилёвской области местные жители засняли на видео резвящегося в поле бурого медведя. Хозяин леса был отчётливо виден на фоне зелёных всходов на поле, поэтому удачливым белорусам удалось понаблюдать за прогулкой косолапого.

Встреча с медведем одновременно и удивила, и напугала, и привела в восторг, судя по словам девушки, которая снимала это видео.

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“У нас - медведи? Я в шоке просто”, - слышны за кадром её восторженные комментарии и призывы к отцу поскорее уехать подальше от поля, которое облюбовал для прогулки медведь.

“Да не бойся, ну! ”, - успокоил дочь глава семейства. Если дети видели медведя в живую только в зоосаде, то ему, вероятно, такая встреча была не впервой.

Сам же косолапый, завидев людей, пустился наутёк, в сторону леса, забавно прыгая по зелёному полю.

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Это уже третий случай за неделю, когда белорусам удаётся заснять на видео бурых медведей в непосредственной близости от автомобильных дорог. Очевидно, животные в определённой степени привыкли к оживлённому автомобильному движению и такое соседство их сильно не смущает.

«Обалдеть!» — Под Лидой водитель встретил медведя. Что было дальше?

Нередко дикие животные становятся причиной аварий на дорогах. По данным Белорусского общества охотников и рыболовов, с начала этого года в Беларуси уже зарегистрировано 943 ДТП с участием диких животных. Больше всего у водителей есть вероятность встретить на белорусских дорогах лосей и косуль, но встречаются также и благородные олени, кабаны, лани и даже бобры.

Самая “неблагоприятная” с точки зрения ДТП с дикими животными Минская область, а меньше всего таких аварий с начала года зафиксировано в Брестской области.