Польша запретила въезд легковых авто с российскими номерами

💼 Официально

Опубликовано: 16.09.2023 15:05 , Обновлено: 16.09.2023

Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации Польши, сообщил, что с 17 сентября вступит в силу запрет на въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. На грузовики этот запрет уже распространялся.

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — процитировало издание money.pl Каминьского.

Это значит, что теперь все автомобили, зарегистрированные в РФ, не смогут въехать на территорию Польши. На российские грузовики этот запрет уже распространялся.

“Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных”, — сказал Каминьский.

Напомним, ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому все вещи, приобретенные в РФ и подпадающие под санкционные регуляции, в том числе автомобили, смартфоны и ноутбуки, запрещены к ввозу на территорию стран ЕС.

«С балалайкой и в лаптях»? ЕС запретил россиянам въезжать с чемоданами, смартфонами и на машинах. В РФ ответили

О запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей сообщили также власти Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Коснётся и белорусов? Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами

Ранее Телеграф писал, что на границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта.

На границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта. Сколько стоит?