"С балалайкой и в лаптях"? ЕС запретил россиянам въезжать с чемоданами, смартфонами и на машинах. В РФ ответили

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.09.2023 11:15 , Обновлено: 10.09.2023

Евросоюз запретил россиянам въезжать на своих автомобилях, а также ввозить личные смартфоны, ноутбуки, драгоценности и косметику. Об этом 10 сентября сообщило РБК со ссылкой на Еврокомиссию.

Так, по информации издания, въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, “расценивается как запрещенный импорт”. При этом неважно, используют машину в частных или коммерческих целях.

Кроме того, на вопрос: «Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, например в туристических целях?» — Еврокомиссия ответила: «Нет».

В список таких личных вещей, по информации РБК, входят, например:

косметика;

чемоданы;

ноутбуки;

мобильные телефоны;

изделия из кожи и меха;

полудрагоценные и драгоценные камни;

туалетная бумага;

шампуни;

зубные пасты;

прицепы и полуприцепы для перевозки грузов;

яхты;

фотокамеры.

[info_b]То, что ввозить пассажирские автомобили из России в страны ЕС нельзя, в начале июля подтвердила таможня Германии. Запрет прописан в ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, писал РБК.

Уже известны случаи, когда машины россиян арестовывали на границе с Германией.[/info_b]

«С балалайкой и в лаптях»

На новость отреагировал российский журналист, известный как Антон Орехъ. По его мнению, такие меры “фактически означают запрет для россиян на въезд в ЕС».

«Можно, конечно, зайти пешком, грязным и немытым, без телефона и чемодана, но таких красавцев будет не так много. Зато будут они соответствовать сказочному образу русских с балалайкой и в лаптях», — выразил мнение он в своем телеграм-канале.

Ранее Телеграф писал, что крупнейший оператор топливных карт в России решил ввести ограничение на отпуск нефтепродуктов на сети «Роснефть» и «Газпром нефть». Теперь там разрешили покупать не более 150 литров в сутки. Все дело из-за дефицита.

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