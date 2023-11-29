Telegraf.news
ru

Сколько минут разрешено прогревать авто белорусам? Вот сколько базовых штрафа грозит за превышение

Сколько минут разрешено прогревать авто белорусам? Вот сколько базовых штрафа грозит за превышение
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

С наступлением зимы у белорусских автомобилистов к ежедневному утреннему ритуалу обслуживания машины добавилось несколько пунктов - откопать авто из сугроба (не перепутав его с авто соседа) и прогреть двигатель перед запуском. Последний пункт, как оказалось, чреват штрафом от Госавтоинспекции.

В белорусском законодательстве нет прямого запрета на прогрев двигателя автомобиля. Однако, оштрафовать тех, кто предпочитает основательно прогреть авто зимой, прежде, чем выехать на дорогу, инспекторы ГАИ всё же могут.

В статье 140 Правил дорожного движения (ПДД) чётко прописано, что стоянка транспортного средства в Беларуси (в том числе в местах, специально отведенных для отдыха) должна осуществляться с неработающим двигателем. Остановка на время более 5 минут с работающим двигателем также запрещена.

Таким образом, если вы прогреваете авто и не укладываетесь в отведённые Правилами 5 минут, инспектор имеет право оштрафовать вас. За данное нарушение в Беларуси привлечь к административной ответственности могут по статье 18.18 КоАП .

[info_b]“Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере 1 базовой величины”, - гласит статья 18.18 КоАП. Следовательно, на сегодняшний день максимальная сумма штрафа, которая может грозить водителям за данное нарушение ПДД - 37 рублей . [/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, как можно упростить ненавистную всеми автомобилистами процедуру очистки машины от снега с утра и после работы. Нашли простые советы, как упростить процедуру и при этом не повредить автомобиль.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?

Темы: