Сколько минут разрешено прогревать авто белорусам? Вот сколько базовых штрафа грозит за превышение

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Опубликовано: 29.11.2023 11:43 , Обновлено: 29.11.2023

С наступлением зимы у белорусских автомобилистов к ежедневному утреннему ритуалу обслуживания машины добавилось несколько пунктов - откопать авто из сугроба (не перепутав его с авто соседа) и прогреть двигатель перед запуском. Последний пункт, как оказалось, чреват штрафом от Госавтоинспекции.

В белорусском законодательстве нет прямого запрета на прогрев двигателя автомобиля. Однако, оштрафовать тех, кто предпочитает основательно прогреть авто зимой, прежде, чем выехать на дорогу, инспекторы ГАИ всё же могут.

В статье 140 Правил дорожного движения (ПДД) чётко прописано, что стоянка транспортного средства в Беларуси (в том числе в местах, специально отведенных для отдыха) должна осуществляться с неработающим двигателем. Остановка на время более 5 минут с работающим двигателем также запрещена.

Таким образом, если вы прогреваете авто и не укладываетесь в отведённые Правилами 5 минут, инспектор имеет право оштрафовать вас. За данное нарушение в Беларуси привлечь к административной ответственности могут по статье 18.18 КоАП .

[info_b]“Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере 1 базовой величины”, - гласит статья 18.18 КоАП. Следовательно, на сегодняшний день максимальная сумма штрафа, которая может грозить водителям за данное нарушение ПДД - 37 рублей . [/info_b]

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