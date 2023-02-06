Как очистить замерзшее стекло машины от льда без скребка? Гениальный способ за копейки

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Опубликовано: 06.02.2023 10:58 , Обновлено: 06.02.2023

Зима — не самое счастливое время для водителей. Проблемы начинаются еще до того момента, как мы отправляемся в путь. Ведь чтобы это сделать, сперва нужно очистить стекла ото льда и инея. К счастью, есть легкий и просто гениальный способ «разморозить» окна за считанные секунды и даже копейки.

Как быстро убрать лед и иней с окон автомобиля?

Вообще, в Сети есть множество способов очистить стекло машины ото льда. Часто водители запускают двигатель, прогревают авто на полную мощность и включают стеклоочистители. Также многие пользуются скребком и щеткой.

Мы нашли еще один, на наш взгляд, самый простой. Все, что вам понадобиться, это… полиэтиленовый пакет и вода.

В Сети предлагают использовать пакет с застежкой-молнией. Однако, если у вас такого нет, можно взять и обычный плотный полиэтиленовый пакет и хорошо его завязать.

Налейте в пакет теплую воду и закройте. Далее все, что вам нужно сделать — провести им по стеклу автомобиля. Застывший слой льда мгновенно исчезнет! Вот так быстро, просто и дешево, как показано на видео:

[info_b]Важно! Вода должна быть именно теплой, а не горячей. Иначе стекло может треснуть из-за резкого изменения температуры.[/info_b]

Есть вам не понравился описанный способ, у нас есть еще несколько лайфхаков: с использованием полотенца или противообледенительного раствора. Читайте по ссылке:

Как очистить лобовое стекло автомобиля от льда за секунды? Нашли три способа