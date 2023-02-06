Telegraf.news
ru

Как очистить замерзшее стекло машины от льда без скребка? Гениальный способ за копейки

Как очистить замерзшее стекло машины от льда без скребка? Гениальный способ за копейки
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Зима — не самое счастливое время для водителей. Проблемы начинаются еще до того момента, как мы отправляемся в путь. Ведь чтобы это сделать, сперва нужно очистить стекла ото льда и инея. К счастью, есть легкий и просто гениальный способ «разморозить» окна за считанные секунды и даже копейки.

Как быстро убрать лед и иней с окон автомобиля?

Вообще, в Сети есть множество способов очистить стекло машины ото льда. Часто водители запускают двигатель, прогревают авто на полную мощность и включают стеклоочистители. Также многие пользуются скребком и щеткой.

Мы нашли еще один, на наш взгляд, самый простой. Все, что вам понадобиться, это… полиэтиленовый пакет и вода.

В Сети предлагают использовать пакет с застежкой-молнией. Однако, если у вас такого нет, можно взять и обычный плотный полиэтиленовый пакет и хорошо его завязать.

Налейте в пакет  теплую воду и закройте. Далее все, что вам нужно сделать — провести им по стеклу автомобиля. Застывший слой льда мгновенно исчезнет! Вот так быстро, просто и дешево, как показано на видео:

image

[info_b]Важно! Вода должна быть именно теплой, а не горячей. Иначе стекло может треснуть из-за резкого изменения температуры.[/info_b]

Есть вам не понравился описанный способ, у нас есть еще несколько лайфхаков: с использованием полотенца или противообледенительного раствора. Читайте по ссылке:

Как очистить лобовое стекло автомобиля от льда за секунды? Нашли три способа