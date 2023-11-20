Эти 5 правил помогут избежать проблем при запуске авто в мороз. Что нужно сделать уже сейчас?

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Опубликовано: 20.11.2023 11:57 , Обновлено: 28.11.2023

Многие автолюбители в холодные дни сталкиваются с проблемой запуска автомобиля. Низкие температуры могут привести к замерзанию аккумулятора, застыванию топлива и другим сложностям, которые могут оказаться неприятными и даже опасными. Почему так происходит и что нужно сделать, чтобы избежать проблем?

Для того чтобы понять особенности запуска автомобильного двигателя в холодное время, необходимо разобраться, какие факторы могут вызвать трудности. Самые распространенные причины затруднений при запуске авто зимой включают:

Замерзание аккумулятора.

Окисление проводки.

Повышенная вязкость моторных масел.

Образование конденсата в системах подачи топлива.

Важно помнить, что при низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, что снижает его производительность. При температуре -20°C заряженный аккумулятор способен выдавать только 30-40% своей мощности. Кроме того, его работоспособность страдает.

Как избежать зимних трудностей?

Для успешного запуска автомобиля зимой необходимо беречь его и поддерживать в хорошем состоянии.

Подбирайте масло в двигателе с учетом температурных условий, а также используйте качественное топливо. Для предотвращения проблем при запуске следуйте следующим рекомендациям:

Храните автомобиль в гараже. Рассмотрите возможность использования предпускового подогревателя (его можно купить в автомагазинах). Принимайте аккумулятор домой, чтобы сохранить тепло. Пользуйтесь автозапуском для предварительного прогрева. Чтобы избежать замерзания дверей автомобиля, обработайте уплотнители силиконовой смазкой (этим стоит заняться заранее).

Не забывайте, что важно не только доехать до места назначения, но и вернуться обратно. По завершении поездки, при заглушении мотора, выключите все электроприборы, но оставьте двигатель поработать некоторое время.

Как запустить авто в сильный мороз?

Фото иллюстрационное

Прежде чем предпринимать попытку запуска, важно удостовериться в абсолютной исправности автомобиля. Если (к примеру) в теплое время машина запускалась с трудом, то зимой это может быть еще сложнее. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, моторное масло не слишком густое, а используемое топливо качественное.

После этого можно приступать к запуску:

Активируйте все электроприборы (фары, обогрев, магнитолу и др.), чтобы разогреть аккумулятор. Если ваш автомобиль с механической КПП, поворачивайте ключ в зажигании и держите его в этом положении 10 секунд, чтобы бензонасос насосал топливо. Если у вас инжекторный двигатель, нажмите на педаль сцепления. Пробуйте запустить двигатель, удерживая стартер включенным 5-10 секунд. Если запуск не произошел, нажмите педаль газа и повторите попытку.

Как продлить срок службы аккумулятора авто?

Низкие температуры начали сказываться на работе машин. Автомобили стали замерзать, а значит, скребки и антиобледенители снова в моде. Однако, если со внешними последствиями падения температуры справляются почти все, то с невидимыми глазу, но не мне важными, единицы.

Об аккумуляторе вы вспоминаете только тогда, когда машина не заводится. А ведь есть простой способ продлить срок его службы.

Как продлить срок службы аккумулятора авто? Это надо сделать всем белорусским водителем до начала зимы