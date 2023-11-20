Эти 5 правил помогут избежать проблем при запуске авто в мороз. Что нужно сделать уже сейчас?
Многие автолюбители в холодные дни сталкиваются с проблемой запуска автомобиля. Низкие температуры могут привести к замерзанию аккумулятора, застыванию топлива и другим сложностям, которые могут оказаться неприятными и даже опасными. Почему так происходит и что нужно сделать, чтобы избежать проблем?
Для того чтобы понять особенности запуска автомобильного двигателя в холодное время, необходимо разобраться, какие факторы могут вызвать трудности. Самые распространенные причины затруднений при запуске авто зимой включают:
- Замерзание аккумулятора.
- Окисление проводки.
- Повышенная вязкость моторных масел.
- Образование конденсата в системах подачи топлива.
Важно помнить, что при низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, что снижает его производительность. При температуре -20°C заряженный аккумулятор способен выдавать только 30-40% своей мощности. Кроме того, его работоспособность страдает.
Как избежать зимних трудностей?
Для успешного запуска автомобиля зимой необходимо беречь его и поддерживать в хорошем состоянии.
Подбирайте масло в двигателе с учетом температурных условий, а также используйте качественное топливо. Для предотвращения проблем при запуске следуйте следующим рекомендациям:
- Храните автомобиль в гараже.
- Рассмотрите возможность использования предпускового подогревателя (его можно купить в автомагазинах).
- Принимайте аккумулятор домой, чтобы сохранить тепло.
- Пользуйтесь автозапуском для предварительного прогрева.
- Чтобы избежать замерзания дверей автомобиля, обработайте уплотнители силиконовой смазкой (этим стоит заняться заранее).
Не забывайте, что важно не только доехать до места назначения, но и вернуться обратно. По завершении поездки, при заглушении мотора, выключите все электроприборы, но оставьте двигатель поработать некоторое время.
Как запустить авто в сильный мороз?
Прежде чем предпринимать попытку запуска, важно удостовериться в абсолютной исправности автомобиля. Если (к примеру) в теплое время машина запускалась с трудом, то зимой это может быть еще сложнее. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, моторное масло не слишком густое, а используемое топливо качественное.
После этого можно приступать к запуску:
- Активируйте все электроприборы (фары, обогрев, магнитолу и др.), чтобы разогреть аккумулятор.
- Если ваш автомобиль с механической КПП, поворачивайте ключ в зажигании и держите его в этом положении 10 секунд, чтобы бензонасос насосал топливо. Если у вас инжекторный двигатель, нажмите на педаль сцепления. Пробуйте запустить двигатель, удерживая стартер включенным 5-10 секунд.
- Если запуск не произошел, нажмите педаль газа и повторите попытку.
Как продлить срок службы аккумулятора авто?
Низкие температуры начали сказываться на работе машин. Автомобили стали замерзать, а значит, скребки и антиобледенители снова в моде. Однако, если со внешними последствиями падения температуры справляются почти все, то с невидимыми глазу, но не мне важными, единицы.
Об аккумуляторе вы вспоминаете только тогда, когда машина не заводится. А ведь есть простой способ продлить срок его службы.
Как продлить срок службы аккумулятора авто? Это надо сделать всем белорусским водителем до начала зимы