Автоэксперты призвали убрать осенью из машины 3 этих предмета. Насколько поможет сэкономить топливо?

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Опубликовано: 25.09.2024 17:22 , Обновлено: 25.09.2024

Автомобильные эксперты призвали водителей пересмотреть свои транспортные средства на предмет присутствия лишних и тяжёлых вещей осенью. Что следует достать из багажника в первую очередь и насколько такая мера поможет сэкономить топливо?

По мнению автомобильных экспертов, удалив всё лишнее из своей машины, водители смогут сократить потребление бензина и дизельного топлива на 1-2 процента. В этой связи владельцам машин посоветовали убрать 3 самых весомых предмета, которые некоторые водители могут понапрасну возить с собой.

Ненужный “хлам” в багажнике и салоне

Эксперт по вождению в Motorpoint Тим Роди призвал владельцев транспортных средств пересмотреть свои багажники и очистить их от всего лишнего. По его мнению такое простое действие в некоторых случаях может существенно сэкономить топливо. Летние шезлонги, детские игрушки… всё это и многое другое может подолгу лежать в багажнике многих водителей без всякой на то нужды, уверен специалист.

«Легко оставить вещи лежать на дне багажника, но вы не окажете себе никакой помощи, когда дело дойдет до экономии топлива. Чем легче ваш автомобиль, тем меньше топлива вам понадобится для его вождения», - заверил Тим Роди.

Специалист компании LJC Auto Spares Ли Кэролайн, специализирующейся на продаже аварийных автомобилей, призвала избавляться даже от таких мелких предметов, как коробки с едой навынос или кофейные стаканчики, которые в автомобиле могли “накопиться со временем”.

“Более тяжелым автомобилям требуется больше топлива для движения. Например, дополнительные 50 кг веса в автомобиле увеличивают расход топлива на один-два процента, поэтому устранение лишнего веса может помочь сэкономить топливо”, - заметила эксперт.

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Спортивный инвентарь

Теннисные ракетки, футбольные мячи и наборы для игры в гольф и т.п. добавляют транспортным средствам лишний вес, что, в свою очередь, также влияет на расход топлива. По мнению эксперта по личным финансам в NetVoucherCodes Ребекки Беббингтон, нет никакой нужды в том, чтобы возить их с собой каждый день.

«Дополнительный вес создает нагрузку на двигатель, заставляя его работать интенсивнее и потреблять больше топлива. Регулярно наводите порядок в автомобиле, выбрасывая ненужные в поездке вещи, например, спортивный инвентарь, лишний багаж или крупногабаритные предметы», - высказалась специалист.

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Багажник на крыше

Дефицит пространства в багажнике в какой-то момент мог побудить водителей к установке дополнительного багажного бокса на крышу автомобиля либо приспособления для перевозки велосипедов. С приходом холодов стоит пересмотреть целесообразность такого решения и по возможности отказаться от них.

“Если вам не нужно дополнительное место для хранения, стоит путешествовать без них. Их может быть сложно снять, но повышенное сопротивление и дополнительный вес означают, что вашему автомобилю придется работать усерднее, чтобы доставить вас туда, куда вам нужно”, - объяснил Тим Роди.

Стоит отметить, что расхламление автомобиля - полезный совет, который поможет сэкономить топливо не только жителям Великобритании.

Однако это не единственный метод снизить траты на заправках. Так, например, это также можно сделать и при помощи грамотного пользования кондиционером и соблюдения правильного давления в шинах. Вот какие 7 рекомендаций на этот счёт давал эксперт платформы проверки истории автомобилей СarVertical Матас Бузелис.

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