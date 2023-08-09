Обяжут ли таксистов докладывать о заказах силовикам? - Минтранс подвел итоги общественного обсуждения

Опубликовано: 09.08.2023 19:29 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси подвело итоги общественного обсуждения законопроекта о работе такси. Всего поступило 61 предложение от 50 пользователей. В ведомстве рассказали, какие предложения будут учтены, а какие нет.

Если указ примут, то он изменит деятельность такси в Беларуси. Например, документ предусматривает создание реестра нерегулярных перевозчиков, деятельность без включения в который будет запрещена. Изменения коснутся Яндекс.Такси и других агрегаторов, напомнилabw.by.

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В проекте указа говорится, что диспетчеры будут обязаны использовать информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси, передавать заказы на перевозки только перевозчикам, сведения в отношении транспортных средств и водителей которых внесены в реестр.

Также перевозчики будут обязаны обеспечить видеофиксацию выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, и хранить эти данные не менее месяца.

Внесение в реестр будет платным. Предполагается, что:

стоимость внесения в реестр составит две базовые величины (74 рубля) за каждое транспортное средство (ТС);

одну базовую (37 рублей) за каждого водителя;

100 базовых величин (3700 рублей) с каждого диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении или диспетчера такси.

Для недобросовестных перевозчиков и диспетчеров предусматриваются механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра: водителя – на месяц, ТС, перевозчика, диспетчера – на три месяца. Возобновиться можно будет при устранении нарушений. Без включения в реестр работать будет нельзя. Это лишь часть предлагаемых нововведений.

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Вот несколько вопросов и предложений и ответы от Минтранса:

Ведомство предложило обязать перевозчиков бесплатно представлять контролирующим, правоохранительным органам и «иным государственным органам» круглосуточный доступ (в том числе — удаленный), к информации из личного кабинета перевозчика (какая именно информация будет храниться там — не уточняется).

Отвечая на вопрос, не противоречит ли это закону, в ведомстве сказали, что доступ к информации содержащей личные данные, будет предоставляться “исключительно контролирующим (надзорным) органам, правоохранительным органам, иным госорганам для выполнения возложенных на них задач, что не противоречит требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»”.

К тому же, заверили в ведомстве, после принятия проекта, правила могут быть дополнены нормой о том, что снаружи на такси должна будет размещаться информация о ведении в их салоне видеонаблюдения.

Вопрос: «Вопрос по пункту 2.13 (водитель обязан выполнять автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении только по заказам, полученным от диспетчеров). Означает ли этот пункт, что водитель может работать ТОЛЬКО по заказам, полученным от диспетчеров, и не может сам брать пассажиров «от борта»? Если да, то почему? Если нет, то действуют ли на перевозки «от борта» те же правила, что и на перевозки по полученному заказу (видеофиксация поездки и т.д.)?»

Ответ: «Проектом указа не предусматривается ограничений по работе перевозчиков без диспетчера. Нормы по видеофиксации распространяются на все виды перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

Вопрос: «Вопрос по обеспечению видеофиксации: на видео должна быть видна дорога или салон с пассажирами? Если пассажиры не хотят, чтобы их снимали, – это их право, им придётся отказываться от услуг такси?»

Ответ: «Процесс видеофиксации предусматривает возможность размещения средств видеофиксации и запись видеоинформации в салоне транспортного средства».

Необходимость нормы о видеофиксации Минтранс комментирует так: «Нормы о видеофиксации включены в проект указа в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности автомобильных перевозок».

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Вопрос: «На мой взгляд, проект указа оставляет слишком много места для интерпретации части его положений. Например, указ не прописывает требования для включения участников рынка в реестр. Значит, мы можем предположить, что будут ещё и подзаконные акты, но сможет ли общественность и их обсуждать здесь, на форуме, или где бы то ни было ещё? Считаю, что проект указа должен быть уточнен в этой части».

Ответ: «В развитие проекта указа планируется принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь, проект которого также будет вынесен на общественное обсуждение».

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Вопрос: «Регистрация водителей в реестре – какая цель? Не стоит ограничивать ни возраст автомобиля (нет таких ресурсов сейчас), ни опыт (якобы от даты получения «прав») водителя. Техосмотр, ухоженность авто – да».

Ответ: «Проект указа не устанавливает дополнительных требований к водителям, кроме тех, что установлены Правилами автомобильных перевозок пассажиров».

Таблицу со всеми вопросами и ответами от Минтранса вы можете посмотретьздесь.

Напомним, ранее Телеграф писал, что «Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября:

«Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября