Как белорусам обжаловать "письма счастья"? В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию

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Опубликовано: 09.08.2023 10:50 , Обновлено: 09.08.2023

Согласно законодательству, белорусские автолюбители имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Их белорусы получают в виде так называемых "писем счастья". Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Как пояснили в ведомстве, на обжалование штрафа белорусам даётся один месяц со дня получения постановления. Для этого водителю необходимо:

обратиться в ГАИ по месту жительства и написать заявление на обжалование штрафа;

предоставить объективные доказательства, если в момент правонарушения транспортным средством владел или пользовался другой человек.

Обжаловать штраф можно и по прошествии месяца, однако, в этом случае обращаться нужно уже не в отделение ГАИ, а в прокуратуру. На это белорусам отводится ещё шесть месяцев .

Относительно штрафов, выписанных на основании данных камер фотофиксации, в ГАИ пояснили, что они автоматически выписываются на собственника (владельца) транспортного средства. Постановление о штрафе в этом случае ГАИ имеет право выносить в течение 2 месяцев с момента совершения правонарушения без личного участия автовладельца, а вступает в законную силу оно с момента вынесения. Автовладелец должен получить его заказным письмом по месту регистрации, а в случае, если в базе ГАИ есть номер его телефона, будет дополнительно отправлено смс-сообщение следующего вида: “В отношении Вас ГАИ вынесено постановление №X по ст.18.12 ч.1 от X.X.2023г”.

В ГАИ напомнили, что проверить наличие задолженностей по штрафам по линии ведомства, а также оформить заявку на получение уведомлений о новых штрафах на электронный адрес почты, можно, зарегистрировавшись на официальном сайте МВД Беларуси: mvd.gov.by.

Что будет, если не оплатить штраф за 30 дней?

Ранее в ГАИ рассказывали, что грозит тем, кто оплачивать штраф за нарушения, в том числе, зафиксированные камерами фотофиксации, откажется. Во-первых, размер штрафа по прошествии 30 дней автоматически вырастет на 2 базовые величины (74 рубля сегодня). Во-вторых, материал административного дела, по которому не был уплачен штраф, направят в отдел принудительного исполнения, а там к нарушителю могут применять куда больше мер воздействия, а именно:

опись и (или) изъятие имущества,

наложение ареста на имущество,

арест денежных средств,

запрет на пользование имуществом,

временное ограничение права на управление транспортными средствами и др.

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Напомним, в июле в Беларуси изменили алгоритм оплаты штрафов, выписанных ГАИ на основании данных камер фотофиксации. Теперь оплачивать штрафы через систему “Расчет” ЕРИП нужно следуя по иному пути в дереве услуг.

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