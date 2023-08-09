"Яндекс Go" отверг обвинения в даче ФСБ доступа к поездкам белорусов

Опубликовано: 09.08.2023 09:13 , Обновлено: 09.08.2023

Компания «Яндекс» отвергла обвинения в передаче сотрудникам Федеральной службы безопасности России (ФСБ) доступа к информации о поездкам белорусов в такси сервиса Яндекс Go. В пресс-службе компании подчеркнули, что такую информацию могут получить исключительно "правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена".

Как пояснили в “Яндексе”, сервис Яндекс Go, как и большинство других современных высоконагруженных интернет-сервисов, устроены так, что “множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах”. Физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис, не производится, однако, запрос на доступ к подобным данным возможен “исключительно по географическому признаку”, пояснили в компании. Для этого должны быть соблюдены определённые процедуры, прописанные в местных законодательных актах.

Информацию, озвученную накануне российским изданием «Медуза», о том, что 1 сентября, в соответствии с постановлением правительства России, ФСБ якобы получит круглосуточный доступ к информации о поездках через сервис «Яндекс Go», в том числе за границей, в компании самому же изданию не подтвердили. Там подчеркнули, что и после 1 сентября “логика (предоставления данных о поездках правоохранительным органам - ред.) не изменится”.

Обновлено "Законодательство России не распространяется на cервис в Беларуси и на его пользователей. Это не изменится и после 1 сентября. В настоящее время сервис в Беларуси и других странах предоставляются иностранными юридическими лицами. Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены только в рамках установленных международных процедур. Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом SOC2/3", рассказали в Яндекс GO Телеграфу.

Отметим, что в июне 2023 года Министерство транспорта и коммуникаций предложило изменить в Беларуси условиях регулирования сферы нерегулярных автомобильных перевозок. В числе нововведений, которые предложило внедрить для белорусских таксистов ведомство, создание единого госреестра нерегулярных автомобильных пассажирских перевозок, обязательная установка камер видеофиксации в салонах такси, а также передача информации о заказах контролирующим и силовым ведомствам.

Минтранс предложил обязать таксистов рассказывать о заказах силовикам

Согласно проекту указа, выложенному в открытый доступ для общественного обсуждения, Минтранс предложил обязать перевозчиков бесплатно представлять контролирующим, правоохранительным органам и «иным государственным органам» круглосуточный доступ (в том числе — удаленный), к информации из личного кабинета перевозчика (какая именно информация будет храниться там — не уточняется).