"Минсктранс" пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября

Опубликовано: 04.08.2023 08:56 , Обновлено: 04.08.2023

В государственном предприятие "Минсктранс" пообещали уже к 1 сентября ввести единый проездной для городского наземного транспорта в белорусской столице. Об этом 4 августа заявил заместитель гендиректора предприятия Виктор Тозик.

По его словам, на данный момент в “Минсктрансе” действует 180 видов проездных документов, после того, как будет введён единый проездной их число сократится до 26, передает БелТА.

С единым проездным у пассажира появится возможность в течение дня свершать любое количество пересадок на наземном транспорте, независимо от его вида и не ожидая, например, только троллейбус или только автобус. Цену на единый проездной на предприятии пока не озвучили.

Виктор Тозик также рассказал о планах расширить сферу использования электротранспорта. В частности, новые электробусы с увеличенным автономным ходом (до 140 км) в будущем планируют пустить по пригородным маршрутам.

[info_b]По словам Тозика, услугами “Минсктранса” ежедневно пользуются около 1 млн пассажиров. Предприятие занимает второе место по перевозкам после метрополитена - на его долю приходится 34% пассажирских перевозок.[/info_b]