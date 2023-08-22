Обещают демократичные цены. В Минске открылся салон иранских автомобилей

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Опубликовано: 22.08.2023 11:01 , Обновлено: 22.08.2023

Во вторник, 22 августа, в Минске на улице Свердлова открылся салон иранских автомобилей.

О приходе на белорусский рынок иранского бренда Saipa сообщалось осенью 2022 года, напомнил Onliner, и вот шоурум официального дилера открылся. В Минск привезли три модели: два седана и один хетчбэк, все с 1,5-литровыми двигателями.

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Обещают демократичные цены, сообщалось, что Saipa будут стоить меньше 13 000 долларов, если их будут выпускать в Беларуси. По информации Onliner, производство на заводе «Юнисон» под Минском действительно собираются запустить. Предполагается, что Saipa заполнит нишу бюджетных легковушек и составит конкуренцию Lada Vesta и Lada Granta.

Седан Shahin поставляется с турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и с 5-ступенчатой «механикой». Есть климатическая установка, подушки безопасности для первого ряда кресел, ABS+EBD, диски R15, передняя подвеска — McPherson, задняя — торсионная балка, электроусилитель руля, электрорегулировка водительского кресла, запуск кнопкой, бесключевой доступ, центральный замок, провожание домой фарами, противотуманки, сенсорный экран мультимедиа 7 дюймов, камера заднего вида. В качестве опций предлагают круиз-контроль, систему помощи при торможении, сигнализацию.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

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Седан Saina проще: с 87-сильным двигателем объемом 1,5 литра, задние тормоза — барабанные, но будет доступен МКПП и с вариатором CVT. Обещают расход топлива в семь литров на сотню. Комплектация схожа с Shahin, но в версиях с «механикой» не будут доступны круиз-контроль, запуск с помощью кнопки, бесключевой доступ, дневные ходовые огни, сенсорный экран, электроусилитель руля (только гидравлика).

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

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Хетчбэк Quick. Двигатель у него такой же, как у Saina. Так же есть две версии: с «механикой» и CVT. Распределение опций между версиями с разными коробками идентично тому, что у седана Saina.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Стоимость автомобилей будет варьироваться от 13 000 22 000 долларов в эквиваленте. Заявляют о гарантии в три года или 100 000 км пробега.

[info_b]В группу Saipa входит шесть производств. Три из них выпускают коммерческую технику, в том числе грузовики, автобусы, микроавтобусы и прицепы. Заводы по производству легковых машин суммарно выпускают 400 000 машин в год. Всего по Ирану ездит 27 млн автомобилей, из них 12 млн сделано Saipa. Таким образом, доля Saipa в родной стране — 42%.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что на белорусском предприятии “Юнисон” в скором времени планируется начать сборку двух китайских кроссоверов бизнес-класса, в настоящее время модели проходят сертификацию. По словам вице-премьера Петра Пархомчика, авто “не будут пересекаться” с продукцией совместного белорусско-китайского предприятия “БелДжи”:

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