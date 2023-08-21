«Не будут пересекаться с BelGee» - В Беларуси решили собирать китайские кроссоверы бизнес-класса

Опубликовано: 21.08.2023 12:01 , Обновлено: 21.08.2023

На белорусском предприятии "Юнисон" в скором времени планируется начать сборку двух китайских кроссоверов бизнес-класса. Как заявил 20 августа вице-премьер Петр Пархомчик, в настоящее время модели проходят сертификацию. По его словам, авто "не будут пересекаться" с продукцией совместного белорусско-китайского предприятия "БелДжи",

О соглашении “с одной из китайских компаний” Пархомчик рассказал в эфире гостелеканала ОНТ.

“Эти кроссоверы более такого бизнес-класса, более дорогие”, - заявил он, сообщив, что сертификация этих авто должна быть завершена уже в августе, а с сентября планируется начать поставки “машинокомплектов для производства этих машин”.

Одновременно с этим Пархомчик предрек компании “БелДжи” “очень сложные два года”. Он пояснил, что в рамках мероприятий по локализации компонентной базы для автомобилей Geely компании придётся создать штамповочное производство для изготовления всех компонентов кузова, а также производство по сварке конструкций.

В связи с этим “БелДжи”, по словам вице-премьера, переходит к “этапу создания дополнительных мощностей” - работы на предприятии пообещали вести в две смены, чтобы выйти на объёмы производства в 80 тысяч автомобилей в год.

По данным, озвученным вице-премьером, в 2022 году в Беларуси было выпущено порядка 30 тысяч автомобилей Geely, которых хватило, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. В этом году планируется увеличить объём производства в два раза.

Напомним, в июле этого года “БелДжи” передала автодилерам отечественный кроссовер. По сути это знакомый белорусам Geely Coolray, но с новым названием — BelGee Х50 (Coolray на заводе больше не выпускают).

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Вскоре после этого Geely начала в СНГ продажи нового поколения Coolray китайской сборки и, судя по всему, новый Coolray будет стоить не на много больше BelGee X50.

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