"Не уступает китайским аналогам" - В Академии наук рассказали, за сколько хотят продавать первый белорусский электромобиль

Опубликовано: 13.02.2025 20:04 , Обновлено: 13.02.2025

Заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН) Александр Белевич назвал сумму, за которую хотят продавать первый белорусский электрокар. По его словам, сейчас идет работа с поставщиками и изготовителями для выхода на эту цену.

“Мы бы хотели, чтобы электромобиль стоил около $25-30 тыс . Это та цена, при которой для рынка он будет считаться конкурентоспособным”, - сказал Белевич.

Он утверждает, что с точки зрения конструкции электромобиль не уступает китайским аналогам. “Мы пришли к тому, что компонентная база должна быть своя, чтобы электромобиль был действительно белорусским. Сейчас компоненты разрабатываются в нашей стране”, - рассказал представитель НАН в интервью гостелеканалу “Первый информационный”, [link href=“https://belta.by/society/view/skolko-budet-stoit-belorusskij-elektromobil-rasskazal-uchenyj-695674-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.

По его информации, локализация белорусского электромобиля сейчас составляет около 70%. Основной завод-сборщик - СЗАО “БЕЛДЖИ”. “А электроприводами занимается ОАО “Могилевлифтмаш” и входящий в его состав Могилевский завод “Электродвигатель”. Новополоцкий завод “Измеритель” поставляет нам всю силовую электронику. Также с нами работает “Первая аккумуляторная компания”, - перечислил Белевич.

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Он добавил, что сейчас стоит задача представить электромобили к маю. “Думаю, к июню будет окончательная ревизия, четкое понимание, куда мы придем. Сейчас опытная партия электромобилей проходит эксплуатационные испытания. Не удивляйтесь, если увидите в Минске эти пять электромобилей. Они ездят по дорогам общего пользования”, - утверждает замгендиректора Объединенного института машиностроения НАН.

Он также назвал предполагаемые сроки выхода белорусского электрокара в серийное производство: “Я прогнозировал бы по срокам начало следующего года”. То есть начало 2026 года.

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Как давно обещают?

В Академии наук Беларуси обещали наладить производство «первого белорусского электромобиля» не один раз. Так, в июне 2022 года Александр Белевич заявил, что белорусские ученые разработали совместно с китайской компанией минивэн на электрической тяге.

Но оказалось, что он сделан на базе китайского авто. И точно такой же показали еще в 2019 году. С тех пор о судьбе минивена ничего не было слышно.

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Также в июне 2022 года Минский завод по выпуску мотоциклов и велосипедов заявил, что уже начал выпуск электромобиля под названием Minsk на базе китайской разработки. Правда, там его назвали квадрициклом, а на дорогах Беларуси его так и не увидели.

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В свою очередь генеральный директор белорусско-китайской компании «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский в апреле 2023 года признался, что увидеть первый электрический белорусский автомобиль белорусы смогут «не раньше чем через три года». А это значит, не раньше 2026 года.

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