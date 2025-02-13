"Не уступает китайским аналогам" - В Академии наук рассказали, за сколько хотят продавать первый белорусский электромобиль
Заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН) Александр Белевич назвал сумму, за которую хотят продавать первый белорусский электрокар. По его словам, сейчас идет работа с поставщиками и изготовителями для выхода на эту цену.
“Мы бы хотели, чтобы электромобиль стоил около $25-30 тыс . Это та цена, при которой для рынка он будет считаться конкурентоспособным”, - сказал Белевич.
Он утверждает, что с точки зрения конструкции электромобиль не уступает китайским аналогам. “Мы пришли к тому, что компонентная база должна быть своя, чтобы электромобиль был действительно белорусским. Сейчас компоненты разрабатываются в нашей стране”, - рассказал представитель НАН в интервью гостелеканалу “Первый информационный”, [link href=“https://belta.by/society/view/skolko-budet-stoit-belorusskij-elektromobil-rasskazal-uchenyj-695674-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.
По его информации, локализация белорусского электромобиля сейчас составляет около 70%. Основной завод-сборщик - СЗАО “БЕЛДЖИ”. “А электроприводами занимается ОАО “Могилевлифтмаш” и входящий в его состав Могилевский завод “Электродвигатель”. Новополоцкий завод “Измеритель” поставляет нам всю силовую электронику. Также с нами работает “Первая аккумуляторная компания”, - перечислил Белевич.
«Не обманывать ни себя, ни народ» — Головченко рассказал, что будут считать «белорусским электрокаром»
Он добавил, что сейчас стоит задача представить электромобили к маю. “Думаю, к июню будет окончательная ревизия, четкое понимание, куда мы придем. Сейчас опытная партия электромобилей проходит эксплуатационные испытания. Не удивляйтесь, если увидите в Минске эти пять электромобилей. Они ездят по дорогам общего пользования”, - утверждает замгендиректора Объединенного института машиностроения НАН.
Он также назвал предполагаемые сроки выхода белорусского электрокара в серийное производство: “Я прогнозировал бы по срокам начало следующего года”. То есть начало 2026 года.
«Будут заправлять подкрашенным электричеством» — В TikTok показали «белорусский электромобиль». Подписчики задали много вопросов
Как давно обещают?
В Академии наук Беларуси обещали наладить производство «первого белорусского электромобиля» не один раз. Так, в июне 2022 года Александр Белевич заявил, что белорусские ученые разработали совместно с китайской компанией минивэн на электрической тяге.
Но оказалось, что он сделан на базе китайского авто. И точно такой же показали еще в 2019 году. С тех пор о судьбе минивена ничего не было слышно.
Также в июне 2022 года Минский завод по выпуску мотоциклов и велосипедов заявил, что уже начал выпуск электромобиля под названием Minsk на базе китайской разработки. Правда, там его назвали квадрициклом, а на дорогах Беларуси его так и не увидели.
В свою очередь генеральный директор белорусско-китайской компании «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский в апреле 2023 года признался, что увидеть первый электрический белорусский автомобиль белорусы смогут «не раньше чем через три года». А это значит, не раньше 2026 года.
Глава «Белджи» рассказал, когда появится полностью белорусский электрокар