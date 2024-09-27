«Не обманывать ни себя, ни народ» - Головченко рассказал, что будут считать «белорусским электрокаром»

Опубликовано: 27.09.2024 18:01 , Обновлено: 27.09.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 сентября посетил белорусско-китайскую компанию "БЕЛДЖИ". Во время своего визита чиновник объяснил, какой электрокар будет считаться по-настоящему белорусским, чтобы «не обманывать ни себя, ни народ».

По словам главы белорусского правительства, можно взять серийный автомобиль Geely, доработать кузов и поставить на него элементы импортной электроники. При этом Головченко задался вопросом, будет ли это считаться белорусским автомобилем.

По словам премьера, назвать его так можно, потому что «он будет выпущен здесь с использованием нашего труда и определенных технологических операций» и номинально «это будет белорусский автомобиль».

«Чтобы не обманывать ни себя, что называется, ни народ, поставлена очень серьезная техническая задача по освоению производства наиболее емких элементов и систем электромобиля», - передал слова чиновника официальный Telegram-канал правительства Беларуси.

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Наиболее емкими элементами производства глава правительства назвал управляющий комплекс, батарею, инвертор и тяговый двигатель. Ко всему прочему, подчеркнул Головченко, есть еще программно-аппаратный комплекс, который управляет в целом всей электроникой и электрикой автомобиля.

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Также премьер-министр Беларуси отметил, что за год «прогресс достигнут достаточно большой и учеными, и производственниками». По словам главы правительства, сейчас уже близко подошли к стадии предсерийных испытаний элементов.

“Если испытания данных узлов пройдут успешно, то следующим вопросом будет экономическая эффективность производства”, - уточнил Головченко, добавив, что тогда «можно уже будет, не стесняясь, называть этот электромобиль отечественным”.

Чиновник дополнил, что “это не очень простой процесс”. «Завязано все вместе: и техника, и технологии, и финансы, и рынок», - сказал он.

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Если способности рынка будут составлять всего 3–5 тыс., то серийное производство белорусских электрокаров может оказаться нерентабельным, подчеркнул глава белорусского правительства.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусско-китайская компания “БЕЛДЖИ” планирует устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили электронные компоненты российского производства.

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