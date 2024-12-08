"Будут заправлять подкрашенным электричеством" - В TikTok показали "белорусский электромобиль". Подписчики задали много вопросов

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2024 18:15 , Обновлено: 08.12.2024

В TikTok попал ролик с "белорусским электромобилем", который уже можно встретить на дорогах страны. Речь о седельном тягаче МАЗ-X, который официально был представлен публике ещё в мае. Несмотря на то, что само видео далеко не новое, оно вызвало бурную дискуссию в соцсети, а у подписчиков возникла уйма вопросов.

Автор видео, которое выложил у себя на страничке пользователь под ником misterzogy, заявил, что на кадрах - “белорусский электромобиль Max”, который “гоняет практически так же как Tesla”.

Отметим, что самое видео, выложенное в TikTok 6 декабря, сделано было точно не на днях. Ещё 10 месяцев назад ролик с такой же картинкой, но с другой озвучкой появился в группе во “ВКонтакте” “Electro-car.by Электромобили из Китая в СНГ”. Несмотря на это, видео вызвало неподдельный интерес у пользователей видеоплатформы - за три дня ролик посмотрели больше 1,6 млн раз, а количество комментариев перевалило за три тысячи.

В первую очередь у пользователей возникли претензии к автору, почему тот называет показанный тягач “электромобилем”. На то, что он таковым не является, как отметили зрители, указывает сразу два факта. Во-первых, чёрные номера, тогда как “электрички” в Беларуси получают номера зелёного цвета. Во-вторых, характерный звук “дизеля с турбиной”.

[info_b]Действительно, МАЗ-Х (а на видео представлен именно он) имеет трехмоторную гибридную установку: один дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил и два электромотора по 272 лошадиных сил.[/info_b]

Следующая большая порция вопросов, озвученных не одним десятком пользователей, касалась процента белорусских комплектующих, использованных при создании этого гибридного тягача.

“А что в нём МАЗовского? Водитель?”, - задался вопросом один из зрителей.

“От белорусского только значок?”, - поинтересовался другой.

“Там только название МАЗ, остальное всё Китай, как мотоцикл”, - выказал предположение третий.

[info_b]Отметим на это, что представители самого Минского автомобильного завода, представляя тягач МАЗ-X на московской выставке CTT Expo 2024 в мае, заявляли о “высоком уровне локализации” производства. По их словам, доля белорусских комплектующих в МАЗ-X превышает 50%, а доля комплектующих из дружественных стран составляет порядка 30%.[/info_b]

Ну и ещё одна порция претензий к автору ролика была связана с тем, что он сравнил грузовой тягач с легковушкой Tesla. Кто-то даже обратил внимание на то, что логотип белорусского МАЗа похож на “перевернутый логотип Tesla”.

Многие также выразили сомнение в том, что данная белорусско-китайская разработка найдёт практическое применение и появится на белорусских дорогах и выразили мнение о том, что построили его “скорее для показухи”.

“Он дальше “Великого камня” не ездит”, - написал один из зрителей.

Впрочем, нашлись и те, кто включился в дискуссию исключительно с целью отточить собственное остроумие.

“Поговаривают, что заправлять его будут подкрашенным электричеством… чтоб не воровали”, - написал один из комментаторов.

“Запас хода - 200 метров от завода. Чтоб до постамента доехать и там встать”, - сострили другие.