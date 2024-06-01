Не больше 9 часов за рулём. Минтранс Беларуси предложил изменить нормы работы водителей пассажирского транспорта

Опубликовано: 01.06.2024 11:39 , Обновлено: 01.06.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило унифицировать нормы рабочего времени и отдыха для водителей автомобильного транспорта и городского электрического транспорта. Соответствующий законопроект ведомство на днях вынесло на общественной обсуждение, которое стартовало 1 июня и завершится 15 июня 2024 года. Посмотрели, какие изменения предложили для водителей автобусов, троллейбусов, таки и прочего пассажирского транспорта.

Сейчас вопросы, касающиеся нормирования рабочего времени и времени отдыха водителей общественного транспорта в Беларуси, помимо собственно Трудового кодекса регулируются двумя отдельными документами - для водителей автомобильного транспорта (постановление действует с 2010 года) и для водителей троллейбусов и трамваев (постановление действует с 2014 года). По сути Минтранс предложил объединить эти два документа в один, унифицировав подходы.

Согласно обоснованию, опубликованному на Правовом форуме Беларуси, по задумке авторов законопроекта, это позволит упростить и систематизировать нормативные правовые акты и консолидировать нормы труда и отдыха водителей троллейбусов и трамваев с нормами режимов труда и отдыха водителей автобусов.

В предложенном законопроекте, в частности, оговаривается не только общая продолжительность ежедневных смен для водителей, но и то, сколько времени они могут проводить на сменах непосредственно за рулём.

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Так, в действующем сейчас положении о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобильного транспорта указано лишь, что после непрерывного двухчасового управления авто водителю положен специальный перерыв для отдыха продолжительностью не менее 10 минут. По закону его можно присоединить к последующему перерыву после непрерывного управления автомобилем в течение 4 часов.

В новой редакции постановления отдельным пунктом прописали, что время управления транспортным средством на смене, в том числе при ненормированном графике работы, не может превышать 9 часов. Увеличивать это время до 10 часов допустимо не больше двух раз в неделю.

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При этом увеличивать продолжительность рабочего дня водителя до 12 часов по согласованию с профсоюзом предлагается разрешить не только на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения, как сейчас, но и для водителей спецтранспорта - осуществляющих перевозки для учреждений здравоохранения, коммунальных служб, почты, инкассации, пожарных и аварийно-спасательных служб.

Также в проекте постановления прописали максимально допустимые сверхурочные работы - они, согласно предложению Минтранса, для каждого водителя должны соответствовать следующим требованиям:

не более 4 часов в течение двух дней подряд,

не более 10 часов за одну рабочую неделю,

не более 180 часов за календарный год.

Кроме того, продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных предложили ограничить 12 часами.

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Работу водителей-международников, как и прежде, предложили организовывать согласно положениям соответствующего женевского Европейского соглашения, заключенного 1 июля 1970 года.

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, зимой этого года предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года, а реальные проблемы в отрасли председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси Екатерина Станкевич спрогнозировала “через 6-7 месяцев”, то есть ближе к осени этого года.

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