В Петербурге автобус с пассажирами рухнул в реку — 4 человека погибли

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Опубликовано: 10.05.2024 15:16 , Обновлено: 10.05.2024

В пятницу, 10 мая, на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге водитель городского автобуса не справился с управлением, и транспорт рухнул в реку. На кадрах видно, как автобус протаранил несколько автомобилей на встречной полосе и врезался в парапет. После этого он упал в реку, почти полностью скрывшись под водой.

Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявило, что в автобусе находилось около 20 пассажиров. Авария произошла в районе дома №69 по Большой Морской улице.

На место сразу выехали сотрудники экстренных служб. Четыре человека погибли, шестеро госпитализированы. Ещё четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, сообщило информагентство “ТАСС”.

«Я видел момент удара автобуса об машину, его развернуло, и он начал падать. Автобус ушел в сторону, разбил бордюр, разбил ограду и упал боком», — рассказал один из очевидцев происшествия.

Известно, что спасатели уже завершили поисково-спасательные работы. По их словам, в салоне упавшего в воду автобуса людей больше нет. “В ходе работ мы сняли с крыши семь человек, еще восемь были извлечены из салона автобуса”, — добавил один из представителей оперативных служб.

Ранее Telegraf.news писал, что в китайском городе Мэйчжоу обрушилась половина скоростной автомагистрали, следующей из Гуандуна в провинцию Фуцзянь. Дорога рухнула на участке длиной почти 18 метров. Под завалами оказалось как минимум 20 автомобилей, 24 человек погибли.

В Китае рухнула половина автомагистрали — 24 человека погибли