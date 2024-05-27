В парламентском собрании СГ потребовали от Минтранса Беларуси ввести единые тарифы с Россией на ж/д-билеты

Опубликовано: 27.05.2024 09:13 , Обновлено: 03.07.2024

Председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по транспорту Евгений Москвичев заявил, что в Союзном государстве (СГ) должны действовать единые и при этом низкие тарифы на железнодорожные перевозки. Соответствующие поручения, по словам Москвичева, уже даны транспортным ведомствам обеих стран.

“Тарифы на железнодорожные перевозки в Союзном государстве должны быть едиными”, - категорично заявил Москвичев, пояснив, что в этом случае стоимость одного километра для компаний в России и Беларуси будет одинаковой.

При этом глава Комиссии Парламентского собрания СГ подчеркнул, что сейчас речь уже идёт не о “наметках”, планах и теоретических договорённостях , а о конкретных поручениях, данных и российскому, и белорусскому профильному ведомству, сообщили в Минтрансе Беларуси.

“По этому вопросу работают Минтрансы России и Беларуси. Тарифы, конечно, будут низкими”, - заявил Москвичев.

Ещё одни перспективным направлением в двухстороннем сотрудничестве Беларуси с Россией руководитель Комиссии Парламентского собрания СГ назвал создание механизма субсидирования пассажирских авиаперевозок. В частности, предлагается разделить субсидирование дорогих тарифов на авиаперелёты между белорусской и российской стороной. Единую формулу расчёта таких субсидий для цен на билеты из бюджетов двух стран, по словам Москвичева, Минтранс Беларуси и Минтранс России планируют выработать до сентября 2024 года.

В «Белавиа» рассказали, кого из белорусов внесут в «черный список»

“Мы это делаем для того, чтобы наши граждане могли общаться, передвигаться, знакомиться с городами, узнавать историю. Поэтому нам даны такие поручения. Президенты поддерживают, и думаю, что в этом году мы найдем формулу”, - заявил Москвичев.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в августе прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с Александром Лукашенко строительство высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском.

Путин предложил построить в Минск скоростную железную дорогу. Зачем?