Налоговики пришли к одному из крупнейших операторов маршруток в Беларуси

Опубликовано: 10.03.2023 10:00 , Обновлено: 10.03.2023

Налоговые инспекторы продолжают проводить масштабные проверки маршруток по всей Беларуси. Так, управление оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску заинтересовалось одним из крупнейших операторов пассажирских перевозок.

В инспекции заявили, что нашли нарушителей, которых «объединяет одна информационная платформа с громким названием “Атлас”, что почти бескорыстно обеспечивает сферу нерегулярных перевозок постоянным притоком пассажиров».

«Только 6 марта управлением были выявлены три водителя разных фирм нерегулярных перевозчиков, допустивших нарушение установленного порядка приёма наличных денежных средств», — сообщили в ИМНС.

Им высказали «претензию в части неполного отражения наличной выручки».

«Посмотрим, что интересного нарушители нам расскажут при рассмотрении протоколов, ведь одни умные люди придумали нерегулярные перевозки, а отвечать придётся их водителям», — отметили в управлении.

А также пообещали «повнимательнее» изучить, как платформа Атлас «организовала свои договорные отношения со сферой нерегулярных перевозчиков».

Инспекторы поделились наблюдением, что в Минске почти 100% нерегулярных перевозок осуществляется «на «свежих» и относительно недешевых микроавтобусах таких марок как Мерседес, Фольксваген», при этом «фирма, осуществляющая перевозку пассажиров, не является собственником микроавтобуса, которым управляет водитель, заключивший с фирмой договор подряда – это еще в лучшем случае».

«В этих реалиях, кто и какие гарантии способен дать пассажиру в нерегулярном сообщении?», — задались вопросом налоговики.

Проверка маршруток

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе в результате столкновения МАЗа и маршрутки погибли 11 человек. Позже число жертв выросло до 13.

После в Министерстве транспорта Беларуси 22 февраля объявили об усилении контроля за маршрутными такси. Транспортная инспекция вместе с ГАИ анонсировали масштабные проверки.

В министерстве по налогам и сборам также сообщили о проведении «масштабных контрольных мероприятий» в отношении тех, кто оказывает услуги по междугородним перевозкам пассажиров.

Позже стало известно еще о нескольких ДТП с участием маршруток. Например, в Могилевской области маршрутка столкнулась с трактором. А в Гродненской области маршрутка с пассажирами на борту ударилась о разделительное ограждение на трассе из Минска в Гродно.