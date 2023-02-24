В Могилевской области маршрутка столкнулась с трактором

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Опубликовано: 24.02.2023 10:50 , Обновлено: 24.02.2023

В Могилевской области на трассе Бобруйск-Глусск утром 24 февраля столкнулись маршрутка и трактор. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, пострадали 10 человек. К счастью, никто не погиб.

С пострадавшими работают 5 бригад скорой медицинской помощи Бобруйской СМП. При необходимости их госпитализируют.

Тем временем в милиции Могилевской области сообщили, что по предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу 40-летнему водитель микроавтобуса Volkswagen, перевозящего 20 пассажиров.

Там также опубликовала фото с мета происшествия:

Напомним, ранее, 20 февраля, в Смолевичском районе в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек. СК задержал водителя МАЗа.