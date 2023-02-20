Под Смолевичами в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек

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Опубликовано: 20.02.2023 16:53 , Обновлено: 20.02.2023

В Смолевичском районе 20 февраля в результате ДТП погибло 11 человек. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел около 15:00 на 9 км автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк) — столкнулись грузовой автомобиль МАЗ с маршрутным такси.

Погибли 11 человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек отправили в больницу.

Обновлено В свою очередь в министерстве здравоохранения добавили, что среди 11 погибших есть двое подростков. В Минздраве сообщили, что госпитализировали в Смолевичскую ЦРБ 10 пострадавших в результате аварии. Из них двое дети (11 и 17 лет). Часть из пациентов попали в реанимацию. Двое находятся в отделения хирургии, а трое уже на операционном столе.

Причины произошедшего пока неизвестны.