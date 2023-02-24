Ещё одно ДТП с маршруткой произошло в Беларуси. Теперь под Лидой

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2023 15:49 , Обновлено: 24.02.2023

В Гродненской области маршрутка с пассажирами на борту ударилась о разделительное ограждение на трассе из Минска в Гродно.

По данным областного ГАИ, ДТП произошло недалеко от деревни Кенти в Лидском районе на 160 километре трассы М6. Там заявили, что 35-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz» попытался пойти на опережение попутной машины, но не справился с управлением и ударился об ограждение. После чего остановился у правого края дороги.

Все 4 пассажира оказались сознательными и пристегнулись. Поэтому травмы не получили.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/16017”]

“Примечательно, что установленная на всех колесах резина была с изношенным протектором и не соответствовала ПДД. Водитель привлечен к административной ответственности”, - сообщили в Гродненском областном ГАИ.