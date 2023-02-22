Минтранс Беларуси объявил масштабные проверки маршруток

Опубликовано: 22.02.2023 09:44 , Обновлено: 22.02.2023

В Министерстве транспорта Беларуси 22 февраля объявили об усилении контроля за маршрутными такси. Транспортная инспекция вместе с ГАИ анонсировали масштабные проверки.

«В целях контроля за соблюдением правил перевозки пассажиров, обеспечения их безопасности Транспортная инспекция совместно с ГАИ и другими госорганами проведет масштабные контрольные мероприятия по проверке деятельности маршрутных такси», — сказано в сообщении пресс-службы Минтранса.

К слову, вечером 21 февраля в Министерстве по налогам и сборам также сообщили о проведении «масштабных контрольных мероприятий» в отношении тех, кто оказывает услуги по междугородним перевозкам пассажиров.

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе в результате столкновения МАЗа и маршрутки погибли 11 человек.