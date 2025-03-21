Опубликовано: 21.03.2025 13:47 , Обновлено: 22.03.2025

В Минске прошёл круглый стол, на котором перевозчики такси и представитель Транспортной инспекции обсудили актуальные проблемы рынка пассажирских перевозок. Одной из самых острых тем стало формирование тарифов, а именно — практика применения динамического ценообразования, используемого, в том числе, в «Яндекс Go».

Представители перевозчиков выразили недовольство существующей системой, при которой стоимость поездки может значительно меняться в зависимости от времени суток, погоды и спроса. «В динамическом тарифе маржа перевозчика вообще не учитывается, — заявил один из индивидуальных предпринимателей. — Нет такой схемы, которая позволяла бы перевозчику работать спокойно, не опасаясь за своё будущее».

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Он добавил, что из-за этого перевозчикам приходится «или обманывать водителей, или недоплачивать налоги».

Другие перевозчики, в свою очередь, пожаловались не только на динамические тарифы, но и на минимальную стоимость заказа. В некоторых регионах, мол, фирме «остаются крохи» после всех вычетов. А для пассажира поездка в такси при этом «дешевле, чем маршрутка». Представитель бобруйской фирмы предложила связать минимальную стоимость поездки со стоимостью автомобиля.

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Начальник филиала Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области Валерий Статкевич заявил: «Что касается цен, то их может отрегулировать только рынок. Нужно в первую очередь думать не о том, как „залезть в карман“ другим, а о том, как снизить свои расходы. В некоторых странах уже применяется эковождение, что позволяет экономить на топливе и снижать износ автомобилей. Для полноценного обсуждения тарифов не хватает одного представителя — того, кто является пассажиром».

В ответ на это один из ИП отметил: «Когда разговариваешь с пассажирами, многие говорят: „Дайте среднюю цену, надоело переплачивать“».

По данным источника, на собрании провели голосование, где ни один из таксистов либо перевозчиков не поднял руку за «динамические тарифы».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что наиболее понятным и приемлемым для всех был бы фиксированный тариф, но он должен «соответствовать классу автомобиля и уровню сервиса».

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Однако при этом возникли новые споры о том, кто будет этот «справедливый» тариф устанавливать и регулировать. Так, оценки стоимости 1 километра для пассажира у присутствующих разнились в два раза: от 70 копеек до 1,5 рубля.

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