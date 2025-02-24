Wildberries пообещал запустить в Беларуси собственный сервис такси — "Ведомости"

Опубликовано: 24.02.2025 10:34 , Обновлено: 24.02.2025

Российский маркетплейс Wildberries решил запустить в Беларуси собственную службу такси. Планируется, что пилотный проект стартует после согласования всех технических и юридических нюансов. Об этом газете "Ведомости" рассказали три источника в различных российских компаниях из сферы IT и логистики.

По данным издания, информацию об этом также подтвердил один из представителей маркетплейса. Однако даже приблизительных сроков, увы, не назвали. По словам собеседника, такую услугу могут запустить только тогда, как завершаться “все необходимые для старта процессы”. При этом, как утверждают “Ведомости”, интерфейс приложения уже готов.

По словам собеседника, за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопил “значительный опыт в организации транспортных и логистических услуг”. Однако вопрос о запуске этого вида бизнеса, то есть сервиса такси, в Беларуси будет решаться только после оценки перспектив направления. Проще говоря, планируется, что только спустя время станет известно, останется такси от Wildberries в нашей стране или нет.

К слову, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси обнаружило на Wildberries “запрещённые товары”, а также нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. Ведомство потребовало тут же убрать некоторые позиции из продажи.

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