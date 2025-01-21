Опубликовано: 21.01.2025 12:28 , Обновлено: 21.01.2025

Ситуация на рынке автомобильных перевозок в Беларуси «стабилизировалась», а количество водителей такси, включённых в специальный реестр, превысило 26 тысяч человек. Об этом в эфире программы «Актуальное интервью» на «Первом информационном» рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.

По словам представителя Минтранса, в реестре также внесли уже более 20 тысяч автомобилей. «В целом мы оценивали ёмкость рынка в 25 тыс. водителей. Поэтому рынок стабилизирован, цена сформировалась адекватно прежде всего для потребителей», — [link href=“https://news.by/videogallery/intervyu/aktualnoe-intervyu/aktualnoe-intervyu-andrey-gladkiy” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link] Гладкий.

Он также рассказал, что в течение 2024 года ведомство провело около 300 рабочих встреч по всей стране для разъяснения положений указа № 32, подписанного Лукашенко в конце января 2024 года. «Опасения были у перевозчиков, но больше у тех субъектов, которые не желали „выходить из тени“», — заявил чиновник.

Гладкий пояснил, что указ не ввёл «дополнительных требований для водителей», а лишь обязал соблюдать уже существующее законодательство. В частности, активно обсуждался вопрос повышения квалификации водителей. Если в начале года этим занимались 6-7 организаций, то к середине года их число выросло до 60. «Ажиотажный спрос был сбит, и сейчас более 5 тыс. водителей одновременно могут повысить квалификацию», — добавил представитель Минтранса.

Напомним, указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» создал специальный реестр для работающих в нерегулярном сообщении перевозчиков. С 1 ноября 2024 года деятельность водителей и перевозчиков без включения в этот реестр считается незаконной. Через специальный информационный ресурс пассажиры могут получить информацию о перевозчике, автомобиле и водителе. В будущем планируется разработка мобильного приложения.

Ранее Telegraf.news сообщал, что с запуском реестра под угрозой закрытия оказался популярный сервис «Яндекс Go».

«Яндекс Go» оказался под угрозой закрытия в Беларуси из-за таксистов-нелегалов