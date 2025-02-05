🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2025 13:07 , Обновлено: 05.02.2025

Белорусский тиктокер @tax4soul в своём видео решил подсчитать, сколько денег потребуется для того, чтобы начать работать в такси в Беларуси. Он подробно остановился на всех этапах подготовки, допустив, что у начинающего таксиста уже есть собственный автомобиль.

Итак, по пунктам:

Техосмотр . По его словам, если автомобиль старше 5 лет, техосмотр действует полгода, если младше — год. Никакого специального техосмотра для такси не требуется. Средняя стоимость процедуры — 40 рублей. Магниты на автомобиль вместо оклейки, так как автомобиль личный и по своим делам тоже нужно ездить. Блогер оценил их в 200 рублей, «чтобы не нужно было потом собирать по кольцевой». Шашка на крышу — 35 рублей на маркетплейсах, но стоит внимательно читать отзывы, «чтобы потом шашка не улетела на соседний автомобиль». Двухсторонний видеорегистратор . Автор видео пользуется моделью за 250 рублей и уточняет, что минимальное разрешение должно быть 1280×720. Карта памяти для видеорегистратора. Так как запись должна храниться 15 дней, блогер рекомендует брать сразу две карты по 256 ГБ. Он нашёл вариант за 75 рублей. Бейдж с данными водителя — около 20 рублей в любой типографии. Страховка типа А6 (страховка на автомобиль такси) — 150 евро. Страховка ответственности перед пассажирами , которую обычно должен сделать парк, — цену блогер не называет. Медсправка не старше трёх лет с правом найма — 65 рублей. Курсы такси («корочка таксиста») — 50 рублей. Курсы повышения квалификации (не нужны, если водительскому удостоверению меньше пяти лет) — 500 рублей. Внесение в реестр пассажирских перевозок : одна базовая величина за водителя (42 рубля) и две базовые (84 рубля) за автомобиль.

Если же таксист планирует работать с наличными и брать пассажиров «от борта», то потребуется таксометр. По словам блогера, найти таксопарк, который предоставит свой таксометр, практически нереально. Придётся покупать свой, а это ещё более 800 рублей, и то, если повезёт найти вариант с установкой, чтобы не отдавать сверху 50-100 рублей. Для подстраховки блогер предложил оформить каско на свой автомобиль, в его случае это обходится в 2500 рублей в год.

По итогу вышло три набора таксиста с разной суммой затрат: «Трудяга» (работа по безналу) — 1966 рублей; «Успешный» (с таксометром) — 2789 рублей; «Свой бизнес» (с таксометром и каско) — 5289 рублей.

В конце видео @tax4soul напомнил, что помимо стартовых вложений, таксисту придётся отдавать 17% с каждого заказа таксопарку и ещё 23% агрегатору (например, Яндексу).

Комментаторы под видео удивились итоговым суммам и посетовали на сопутствующие расходы.

«Меня прикалывает, когда берут в кредит машину и думают, что они зарабатывают деньги», — написал один из пользователей.

«Логика: нет денег — решил таксовать. Чтобы таксовать, надо суммарно потратить около 3000 рублей, которые ещё не заработал», — недоумевает другой.

«Это месяц бесплатного катания, а потом уже зарплата», — согласился третий.

Некоторые усомнились в целесообразности таких трат: «Проще не работать — одни поборы».

Один из комментаторов оспорил цену на видеорегистратор, заявив, что его «можно найти и за 40 рублей».

Впрочем, один из зрителей подытожил: «Все только ноют и жалуются, но ни один не пошёл обратно на трактор».