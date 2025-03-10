В А1 рассказали, как хотят подвинуть «Яндекс Go» на рынке такси в Беларуси

Опубликовано: 10.03.2025 11:13 , Обновлено: 10.03.2025

Компания А1, известная в первую очередь как мобильный оператор, рассказала подробности о планах запустить собственный сервис такси, составив конкуренцию доминирующему на рынке «Яндексу». О деталях проекта сообщил руководитель проекта «А1 такси» Евгений Левданский.

По словам Левданского, решение о выходе на рынок такси связано со стремлением А1 к развитию новых направлений бизнеса, а также с желанием внести вклад в развитие конкуренции на рынке, где, по оценке компании, «Яндекс Go» занимает более 90% рынка.

«Мы пришли к выводу, что рынок такси действительно большой. Речь идёт об объёмах около 1,3 млрд рублей в год по всей Беларуси. Пора бы предложить альтернативу», — отметил он.

Новый сервис, как утверждается, не будет создаваться с нуля. А1 приобрела компанию «Бавария», работавшую в премиум-сегменте.

«Полноценный запуск сервиса планируется в мае этого года», — сообщил Левданский для av.by.

Чем А1 планирует конкурировать?

Представитель А1 заявил о намерении предложить пользователям ряд преимуществ.

Он утверждает, что тарифы будут «более прозрачными» по сравнению с динамическим ценообразованием, используемым другими крупными агрегаторами. В А1 пообещали, что цены, хотя и будут зависеть от дня недели и времени суток, будут чётко регламентированы.

Кроме того, компания пообещала строгий контроль за состоянием автомобилей и водителей, «живую» техподдержку, наличие видеорегистраторов и тревожных кнопок в каждой машине. Также сообщается, что персональные данные клиентов будут храниться в защищённом дата-центре А1 в Беларуси.

В А1 также анонсировали более выгодные условия для водителей и перевозчиков, а также бонусы, скидки (например, на зарядку электромобилей), помощь в приобретении авто, более низкую комиссию.

В приложении планируется реализовать предзаказ авто, возможность выбора машины и водителя (в некоторых тарифах). Кроме того, владельцы премиальных карт Visa должны получить скидку 20% на поездки по городу, а в аэропорт — целых 50%. Однако не уточняется, для какого тарифа действует эта скидка.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что о запуске в такси в Беларуси задумался и крупный российский маркетплейс.

Wildberries пообещал запустить в Беларуси собственный сервис такси — «Ведомости»