На авто из-за непогоды рухнуло дерево? Адвокаты рассказали, что в этом случае делать белорусам

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Опубликовано: 16.10.2023 12:44 , Обновлено: 16.10.2023

В Беларуси на фоне потепления климата всё чаще стали дуть штормовые ветра, которые нередко оборачиваются серьёзным материальным ущербом для автомобилистов: от поцарапанных капотов из-за обломанных сильным порывами веток до выбитых стёкол и проломленных деревьями крыш. Что делать несчастным автовладельцам, если во время непогоды их авто повредило упавшее дерево, рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

К сильным ветрам белорусы уже привыкли: они стали одной из тех погодных аномалий, которые постепенно превращаются в новую климатическую норму для Беларуси. Так, по прогнозу Белгидромета, усиление ветра ожидается и в понедельник, 16 октября. Его порывы в отдельных районах Брестской и Гомельской областей могут достигать скорости в 15-18 м/с, предупредили синоптики. Порывистый ветер ожидается и в ближайшие два дня - 17 и 18 октября, поэтому можно ожидать и новых неприятных ситуаций с поваленными деревьями.

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Светлана Костевич отметила, что самое главное в такой ситуации - не паниковать, а первым делом вызвать милицию и официально зафиксировать факт происшествия. При этом адвокат рекомендовала также вызвать представителей коммунальных служб и составлять акт в их присутствии.

“Если автомобиль застрахован, страховая организация делает всю работу за вас. Она оценивает ущерб и, если признает случившееся страховым случаем, возмещает нанесенный вред в пределах лимита ответственности”, - объяснила Костевич.

В противном случае (если автомобиль не застрахован или ситуация не попадает под страховой случай), владельцу авто придётся самостоятельно устанавливать и доказывать обстоятельства, приведшие к причинению материального ущерба его имуществу, собирать всю доказательную базу, с которой в последствии можно будет обратиться в ЖКХ за возмещением уцерба.

По словам адвоката, в этом случае владелец авто может самостоятельно не только обратиться к специалистам для оценки масштаба причиненного ущерба, но и к экспертам, которые помогут установить, например, было ли упавшее дерево здоровым или больным.

Как уберечь авто во время сильного ветра?

В МЧС Беларуси в случае неблагоприятного прогноза синоптиков из-за сильного ветра, как правило, предупреждают белорусов о таких факторах опасности, как падение деревьев, а также обрушение слабо укрепленных конструкций, крыш домов и построек, возможное нарушение электроснабжения из-за обрывов линий связи и электропередач и отключение электроподстанций.

Белорусам в МЧС при сильном ветре рекомендуют:

Убрать вещи со двора и балконов в дом или подвал.

Заблаговременно обрезать сухие деревья, которые могут сломаться под порывом сильного ветра.

Поставить машину в гараж или припарковать её вдали от деревьев, и слабо укрепленных конструкций.

На улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей.

Избегать высоких деревьев и «сооружений повышенного риска» (под ними в МЧС подразумевают, в частности, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач).

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Как ранее передавал Телеграф, в начале октября из-за сильного ветра, скорость которого достигала 25 м/с (а это ни много, ни мало равноценно 90 километрам в час), за сутки МЧС зафиксировало 165 случаев падения деревьев в Брестской (8 случаев), Витебской (16), Гомельской (4), Гродненской (42), Минской (39), Могилевской (16) областях и Минске (40). По данным ведомства, по всей стране были повреждены 26 автомобилей. К счастью, из людей никто не пострадал.

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Между тем, хотя непогода для одних белорусов обернулась финансовыми тратами из-за поваленных деревьев и сорванных крыш домов, другим она подарила шанс стать знаменитым. Так случилось с мужчиной в Минске, чьи отчаянные попытки преодолеть силу штормового ветра сняли на видео жители нескольких многоэтажек в столичном районе Чижовка.

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