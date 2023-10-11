В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Когда ждать до +25°C и "неблагоприятные явления"?

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Опубликовано: 11.10.2023 14:03 , Обновлено: 12.10.2023

Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности по всей стране на четверг, 12 октября. Причиной тому станет сильный порывистый ветер. При этом температурный фон, судя по прогнозу синоптиков, до конца недели будет складываться достаточно тёплым для октября, а в отдельных районах страны в выходные и вовсе пообещали потепление до до +25°С.

“Утром и днем 12 октября (четверг) во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске порывы ветра достигнут 15-18 м/с”, - предупредили в Белгидромете.

В МЧС Беларуси в этой связи предупредили об основных факторах опасности - падении деревьев и обрушении слабо укрепленных конструкций, крыш домов и построек, возможном нарушении электроснабжения из-за обрывов линий связи и электропередач и отключения электроподстанций.

Белорусам в МЧС при сильном ветре рекомендовали:

Убрать вещи со двора и балконов в дом или подвал.

Заблаговременно обрезать сухие деревья, которые могут сломаться под порывом сильного ветра.

Поставить машину в гараж или припарковать её вдали от деревьев, и слабо укрепленных конструкций.

На улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей.

Избегать высоких деревьев и “сооружений повышенного риска” (под ними в МЧС подразумевают, в частности, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач).

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Где к выходным потеплеет до +25°С?

Согласно прогнозу Белгидромета, до конца недели морозов белорусам ни ночью, ни тем более днём ждать не стоит: в страну надвигается теплая воздушная масса. В четверг, 12 октября , температура воздуха ночью, по словам синоптиков, не опустится ниже +7..+13°С (в юго-западных районах страны и вовсе может прогреться до +15°С), днём - от +12°С по северу до +21°С по югу.

Чуть прохладнее, судя по прогнозу Белгидромета, будет в пятницу, 13 октября : в среднем по стране +2..+9°С ночью и +10..+17°С днём. Однако, уже в субботу, 14 октября , на юго-западе Беларуси потеплеет до летних +25°С, однако, не исключены кратковременные дожди. На северо-востоке страны в этот день, по прогнозам синоптиков, будет около +17°С, ночью - в среднем +4..+10°С (по западу - до +13°С).

Напомним, в минувшие выходные в Беларуси также было очень ветрено. Но если для одних белорусов непогода обернулась финансовыми тратами из-за поваленных деревьев и сорванных крыш домов, то другим подарила шанс стать знаменитым. Так случилось с мужчиной в Минске, чьи отчаянные попытки преодолеть силу штормового ветра сняли на видео жители нескольких многоэтажек в столичном районе Чижовка.

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