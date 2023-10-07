В МЧС подсчитали, сколько автомобилей пострадало в Беларуси из-за шторма 7 октября

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Опубликовано: 07.10.2023 22:18 , Обновлено: 07.10.2023

МЧС Беларуси сообщило, что 7 октября скорость ветра достигала 25 м/с. А это, ни много, ни мало, 90 километров в час. Это привело к падению деревьев, иногда на машины.

“Зафиксированы 165 случаев падения деревьев в Брестской (8 случаев), Витебской (16), Гомельской (4), Гродненской (42), Минской (39), Могилевской (16) областях и г.Минске (40)”, - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, по всей стране были повреждены 26 автомобилей. К счастью, из людей никто не пострадал.

Ранее Телеграф писал, что в Минэнерго Беларуси сообщили, что 7 октября непогода оставила без электричества сотни деревень и других населенных пунктов. Ветер также валил деревья и ломал крыши. А белорусы поделились впечатлениями от стихии. Мнения, кстати, разделились.

«А сейчас как? Все устраивает?» — Белорусы поделились фото и видео последствий шторма. Сотни населенных пунктов остались без света