В ГАИ Минской области пообещали поставить больше камер средней скорости. Стал известен список мест

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Опубликовано: 15.05.2024 15:48 , Обновлено: 15.05.2024

В 2024 году на трассах Минской области планируют установить дополнительные камеры контроля средней скорости транспортных средств. Такие планы на днях на заседании Минского облисполкома озвучил председатель Александр Турчин.

Систему контроля средней скорости Турчин назкал “более эффективной”, по сравнению с “фрагментарной” системой контроля скорости движения транспортных средств на отдельных участках дорог. Она, по мнению главы областной администрации, позволит повысить транспортную дисциплину и безопасность движения на белорусских дорогах, сообщило издание “Минская правда”.

По словам Турчина, в настоящее время прорабатывается вопрос установки дополнительных камер на пяти трассах Минской области:

М1 Брест – Минск – граница России,

Р23 Минск – Микашевичи,

М4 Минск – Могилев,

Р28 Минск – Молодечно – Нарочь,

Солигорск – 4 Рудоуправление.

[info_b]Напомним, замерять среднюю скорость движения автомобиля на отдельных участках дороги, а не только превышение максимально допустимой скорости в моменте камеры на белорусских дорогах стали ещё в 2022 году. На таких участках начали устанавливать специальные знаки. В СЗАО “Безопасные дороги Беларуси” тогда пояснили, что среднюю скорость система определяет как “отношение пройденного пути ко времени его прохождения, зафиксированного оборудованием в начале и в конце контролируемого участка”.[/info_b]

Новость Телеграф

Согласно картам расположения систем вычисления средней скорости, обозначенным на сайте СЗАО “Безопасные дороги Беларуси”, таких участков за последние два года появилось не так много - всего 14 штук.

Карта с официального сайта СЗАО "Безопасные дорогие Беларуси"

Ранее Telegraf.news сообщил, что на сайте СЗАО “Безопасные дорогие Беларуси” опубликовали карту размещения камер, которые фиксируют не только скорость движения, но и факт отсутствия пройденного техосмотра. Таких в Минске и пригороде уже шесть.

Появилась карта камер в Минске, которые точно ловят машины без техосмотра