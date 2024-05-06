"Разве так можно по ПДД?" - Водитель показала на видео "робота" ГАИ, который снимает белорусов прямо на дорогах

🎥 Видео

Опубликовано: 06.05.2024 12:04 , Обновлено: 06.05.2024

Пользовательница соцсети TikTok из Беларуси показала видео с "роботом", который снимает белорусских автомобилистов прямо на дорогах во время движения. Именно так, по словам девушки, выглядит "скрытый контроль" белорусской Госавтоинспекции, о котором ведомство предупреждает во время своих рейдов. Интернет-пользователи задались вопросом - это вообще законно?

Видео на своей страничке в соцсети выложила пользовательница под ником Eseniyanova. На кадрах видно, что внутри впереди идущего авто установлен прибор, похожий на мобильные камеры фотофиксации, которые устанавливают сотрудники ГАИ на дорогах для контроля скоростного режима.

Некоторые зрители в комментариях предположили, что это обычный мобильный датчик контроля скорости, который инспекторы просто перевозили с одного места на другое, однако нашлись и те, кто утверждал, что с помощью этого прибора инспекторы “ловят на ходу на скорость”, а затем передают данные ближайшему посту ДПС, которые и останавливают невнимательных лихачей.

“Сам видел, и потом мне сотрудник подтвердил, что это работает”, - рассказал один из комментаторов.

“Уже пару раз огорчал этот робот”, - признался другой зритель.

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Разрешен ли ПДД скрытый контроль?

“Разве так можно по ПДД?”, - задались логичным вопросом некоторые зрители.

Кто-то расценил это как нарушение Правил дорожного движения - якобы использовать скрытые камеры без соответствующих предупреждающих знаков для контроля скоростного режима запрещено. Однако, как показывает практика, отсутствие привычной всем белорусским автомобилистам предупреждающей жёлтой таблички “Radar. Фотакантроль” от штрафа за превышение скорости белорусских автомобилистов не спасает.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 2024 года камеры фотофиксации скорости на белорусских дорогах стали устанавливать по новым схемам. Раньше предупреждающий знак устанавливали строго за 150 метров до мобильной камеры, но с недавних пор сотрудники могут по своему усмотрению могут установить их на удалении до двух километров.

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Напомним, что превышение скорости - это то самое нарушение ПДД, за которое, по словам самих инспекторов, белорусские водители вряд ли смогут отделаться одним лишь штрафом. При повторном нарушении с большой долей вероятности водителей лишат прав на 3 -12 месяцев.

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