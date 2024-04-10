ГАИ создала "группу мониторинга" этих участков дорог в Минске. Кого решили ловить через "сотни видеокамер"?

Опубликовано: 10.04.2024 08:14 , Обновлено: 10.04.2024

В Госавтоинспекции Минска 9 апреля рассказали о новой мониторинговой группе, которая взяла под пристальное наблюдение отдельные участки столичных дорог. Следить за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) на этих участках пообещали с через "несколько сотен камер" видеонаблюдения.

Как пояснили в ГАИ, сотрудники новой группы мониторинга в целом следят за обстановкой на улично-дорожной сети в городе и ориентированы на выявление определённых нарушений ПДД посредством камер видеонаблюдения, в частности, на нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Для пресечения этих нарушений к этим участкам дорог решили “приблизить” наряды ГАИ.

“В случае нарушения водителем правил проезда пешеходных переходов, сотрудники, осуществляющие мониторинг, передают ориентировку нарушителя ближайшему экипажу для дальнейшего разбирательства”, - пояснили принцип взаимодействия мониторинговой группы с нарядами ДПС в ГАИ.

Начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай призвал водителей к “неукоснительному соблюдению правил проезда пешеходных переходов”. Он напомнил, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан “снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства” и в обязательном порядке уступать дорогу пешеходам.

[info_b]Напомним, согласно белорусскому законодательству, водителям, не пропустившим пешехода, грозит штраф от 1 до 5 базовых величин (сегодня это 40-200 рублей). При повторном нарушении за год размер штрафа возрастает до 2-8 базовых величин (то есть до 320 рублей сегодня).[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил о новых рейдах и профилактических мероприятиях, которые ГАИ объявила в разных областях страны на ближайшее время. Инспекторы напомнили водителям о “неукоснительном соблюдении всех требований ПДД”, а отдельным участникам дорожного движения пригрозили лишением прав за определённые нарушения и даже изъятием транспортного средства.

ГАИ предупредила о новых рейдах со «Стрелой» по всей Беларуси. Кому пригрозили лишением прав и изъятием транспорта?