Камеры "на скорость" на белорусских дорогах с 2024 года стали ставить по-новому. К чему приготовиться?

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Опубликовано: 23.02.2024 16:35 , Обновлено: 23.02.2024

В столичной Госавтоиспекции сообщили о том, что с 2024 года камеры фотофиксации скорости на белорусских дорогах стали устанавливать по новым схемам. По мнению инспекторов, изменения позволят более эффективно бороться с теми, кто позволяет себе превысить скорость в городе. К чему приготовиться белорусским водителям?

Информация о том, как теперь устанавливаются камеры фотофиксации ГАИ, появилась в профильной газете Министерства внутренних дел Беларуси “На страже”. Сами изменения в конце прошлого лета анонсировал глава МВД Иван Кубраков.

В МВД Беларуси анонсировали новые правила установки камер фотофиксации. Что изменится?

В интервью изданию начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Сергей Бабич заявил, что в Минске стационарными и мобильными датчиками фотофиксации охватываются все зоны, где ранее фиксировали аварии, спровоцированные превышением скорости.

По его словам, количество зон контроля скорости увеличили именно за счет использования мобильных датчиков. Раньше строго за 150 метров до мобильной камеры устанавливали предупреждающий знак. Однако с недавних пор их стали размещать иначе.

“Теперь сотрудники могут по своему усмотрению установить их на удалении до двух километров . Рассчитываем, что водители, не зная точного местоположения видеокамер, будут осторожнее проезжать весь опасный участок, а не замедляться в одной лишь конкретной локации”, - пояснил Бабич.

Отметим, что о размещении мобильных камер фотофиксации скорости сотрудники ГАИ Минска и областных центров каждое утро сообщают в своих официальных телеграм-каналах.

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Напомним, что установленные ГАИ стационарные камеры фотофиксации с недавних пор фиксируют в Беларуси не только нарушения скоростного режима, но и вычисляют автомобили без техосмотра. Эти же нарушения в скором времени будут фиксировать и камеры наружного видеонаблюдения. Разработкой специального программного обеспечения сейчас занимается национальный оператор услуг электросвязи “Белтелеком”. И хотя сообщается, что пока отсутствие техосмотра фиксируют не все камеры, в ГАИ уже показали, как некоторых белорусских водителей уже успели оштрафовать на основании данных, полученных с камер на заправках.

В милиции показали, кого из белорусских водителей уже ловят видеокамеры на заправках