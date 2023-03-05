Когда стоит менять шины на "лето" в Беларуси? ГАИ и производители резины объяснили

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Опубликовано: 05.03.2023 14:23 , Обновлено: 05.03.2023

С 1 марта белорусы имеют право сменить зимнюю резину на летнюю. Однако в ГАИ попросили не делать этого в начале месяца. А что говорят производители шин?

“На данный момент ГАИ не рекомендует водителям менять резину на летнюю, несмотря на то, что законодательно с 1 марта переобуваться не запрещается” - рассказали в ГАИ.

Все дело в том, что летняя резина “коченеет при низких температурах, а потом не обеспечивает должного сцепления с дорожным покрытием”. Даже если за окном 0…+3 ℃, будут возникать скольжение и трудности при торможении, предупредили в ГАИ.

Что говорят производители?

При сезонной смене шин “лето” на “зиму” и “зиму” на “лето” действует главное правило — не смотреть на календарь, а следить за средней температурой.

Как правило и в зависимости от производителя, летние или всесезонные шины становятся более эффективными, когда дневная температура становится выше +7-+8°C. Если средняя температура на улице ещё не добралась до таких пределов, то ехать на шиномонтаж не стоит. Так, кстати, советуют эксперты Good Year и других производителей.

[info_b]А вот в руководстве по эксплуатации резиновых изделий “Белшины” авторы привязались именно календарю, напомнив, что в декабре-феврале ездить можно только на зимних ?.[/info_b]

И не стоит беспокоиться за зимнюю резину. Она хоть и ведёт себя лучше на снеге, на самом деле главным фактором износа является температура. Подробнее читайте тут (там не только про преимущества зимней резины зимой).

Кстати, в ближайшее время подходящей температуры не обещают и в Белгидромете.

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А вот в самом Белтехосмотре рассказали, что даже простая замена шин на летние не гарантирует прохождения техосмотра. Там обещают смотреть и учитывать нюансы.

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