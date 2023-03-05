В Гродно ветер сносил крыши и валил деревья. Что дальше ждать от погоды в Беларуси?

📷 Фото

Опубликовано: 05.03.2023 13:13 , Обновлено: 05.03.2023

В МЧС сообщили, что 4 марта ветер со скоростью 75 км в час срывал крыши и валил деревья с домов в Новогрудском и Гродненском районе. Спасателям пришлось оказывать помощь по всему пострадавшему региону. Что ждать белорусам 5 и 6 марта?

Непогода в Гродно 4 марта

В МЧС уточнили, что в девяти населенных пунктах Новогрудского и Волковысского районов нарушалось электроснабжение.

Однако проблемы были по всей стране. В «Белэнерго» сообщили, что 4 марта 145 населенных пунктов (из них 76 в Гродненской, 46 в Минской, 15 в Гомельской, 6 в Витебской и 2 в Брестской областях), остались без электричества.

Фото: МЧС

Что ждать 5 марта

На 5 марта снова обещают метели и опасность обрыва электропередач. На воскресенье в МЧС предупредили о возможных опасностях. Ветер снова может достигать скорости выше 70 км в час (в том числе и Минске), как и в четверг.

Во многих районах Беларуси прогнозируют снег, а местами метель, сообщили в Белгидромете.

Что-то похожее прогнозирует и тг-канал “Надвор’е”.

[Telegram_widget url=“https://t.me/nadvorie/9950”]

Какой будет погода в понедельник

6 марта в понедельник на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, а потому Белгидромет объявил жёлтый уровень опасности и штормовое предупреждение.

Там считают, что погоду в Беларуси 6 марта “будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова”. Синоптики пообещали облачную с прояснениями погоду и по большей части страны кратковременный снег.

Температура воздуха ночью прогнозируется -2..-8°С, по северу при прояснениях до -10°С, днем -3..+3°С.