Когда после выпитого алкоголя можно садиться за руль? Эти знания могут спасти водительские права многим белорусам

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Опубликовано: 23.06.2024 11:25 , Обновлено: 23.06.2024

Выходные у белорусов часто связаны с употреблением алкоголя. Многие думают, что небольшое количество спиртного выветривается за пару часов и садятся за руль. В итоге, милицейские сводки со всей Беларуси каждый понедельник пестрят сотнями сообщений о задержании пьяных за рулём. Часто попавшиеся - не алкоголики, а просто неправильно рассчитали время бедолаги. Когда же на самом деле можно садиться за руль после отдыха на выходных?

Следует помнить, что даже небольшое количество алкоголя может ухудшить способность управлять автомобилем, хотя законный предел в Беларуси для водителей считается 0,3 промилле алкоголя в крови .

При этом даже символическое количество алкоголя способно изменить субъективную оценку самочувствия, придать ложную смелость переоценить свои возможности, замедлить реакцию, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

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[inf]Просто запомните главное правило! Выпив даже маленькие рюмку, бокал или фужер, не пытайтесь садиться за руль в этой день.[/inf]

Как наказывают белорусов за пьяное вождение?

Согласно законам Беларуси, владельцам авто могут выписать штраф за следующие нарушения, связанные с употребление алкоголя:

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за передачу права управления другому лицу в состоянии алкогольного опьянения, за отказ прохождения медицинского освидетельствования водителя.

Размер штрафа, а также срок лишения «водительских прав» будет зависеть от ряда факторов, в том числе, уровня алкогольного опьянения, пояснили в ГАИ:

от 0,3 до 0,8 промилле — лишение прав на 3 года и штраф до 100 базовых величин (4 тыс. рублей на сегодня);

более 0,8 промилле — лишение прав на 5 лет и штраф до 200 базовых величин (8 тыс. рублей).

Также за пьяное вождение могут забрать машину. Подробнее о наказаниях читайте по ссылке ниже:

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Как рассчитать концентрацию алкоголя в крови?

Врачи объясняют, что уровень алкоголя в крови определяется количеством граммов выпитого абсолютного алкоголя на килограмм массы тела. Если на килограмм массы тела приходится 1 грамм абсолютного алкоголя, то в крови его будет около 1 промилле, что считается легкой степенью опьянения.

[inf]Абсолютный этиловый спирт (алкоголь) — спирт, практически не содержащий воды. Имеет концентрацию 99,9%. Таким образом, для понимания, сколько вы употребили абсолютного алкоголя, смотрите на тару, где указано содержание спирта в жидкости. Если, например, на бутылке вина указано 11%, то в 100 миллилитрах будет содержаться 11 грамм абсолютного спирта.

Не сложно догадаться, что в 100 граммах водки будет 40 грамм абсолютного алкоголя. Для 100-килограммового водителя - это 0,4 промилле сразу после употребления.[/inf]

Сколько времени требуется организму, чтобы избавиться от алкоголя?

Это очень индивидуально. Время, необходимое на «очистку», зависит от возраста, веса, физической активности водителя и т. д. Например: если человек весом 100 килограммов выпьет 20 граммов абсолютного алкоголя (примерно два бокала вина по 100 мл), в его крови уже может содержаться около 0,2 промилле.

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Признаки опьянения таким количеством алкоголя могут показаться не очевидными. Однако в действительности зачастую выпивается более одной порции спиртного.

[inf]В час организм расщепляет не более 10 граммов алкоголя, что снижает концентрацию в крови примерно на 0,1 промилле. Но это усреднённые данные.[/inf]

При 2 промилле, организму может потребоваться до 20 часов, чтобы очиститься. В таких случаях, если человек пьет, скажем, вечером, а утром его останавливает ГАИ, то инспекторы все ещё могут обнаружить превышение нормы алкоголя в организме.

Подробнее о том, как рассчитать время и дозу выветривания алкоголя читайте тут:

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