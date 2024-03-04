В Минске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который спал за рулем стоящего авто. За что?
Инспекторы ОГАИ Минского РУВД задержали 34-летнего мужчину, который спал за рулем машины Fiat. В чем была претензия представителей ДПС?
Сотрудники ОГАИ получили оперативную информацию о водителе, спящем за рулем автомобиля Fiat. Сообщается, что машина находилась на обочине дороги.
Инспекторы выехали на место. 34-летнего минчанина они встретили, когда тот с алкоголем возвращался из магазина.
Мужчину задержали для дальнейших разбирательств. В салоне авто оперативники нашли “целый арсенал алкоголя”.
Как сообщили в УВД Минского облисполкома, минчанин рассказал, что не хотел садиться пьяный за руль, но так получилось. Выпил на могиле отца “совсем немного”. Однако наличие спирта в выдыхаемом воздухе показало почти два промилле.
Впоследствии в отношении задержанного возбудили уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Также известно, что мужчина в конце 2023 года уже привлекался за вождение в пьяном виде.
Можно ли пить алкоголь в припаркованном авто
Даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Все потому, что управление транспортным средством – это воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального. К органам управления относится рулевое колесо, коробка передач, стояночный тормоз, замок зажигания и прочее.
То есть управлять машиной возможно и без запуска двигателя. Так любое воздействие на рычаги управления автомобиля в состоянии опьянения может повлечь ответственность.
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