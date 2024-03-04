В Минске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который спал за рулем стоящего авто. За что?

Опубликовано: 04.03.2024 17:45 , Обновлено: 04.03.2024

Инспекторы ОГАИ Минского РУВД задержали 34-летнего мужчину, который спал за рулем машины Fiat. В чем была претензия представителей ДПС?

Сотрудники ОГАИ получили оперативную информацию о водителе, спящем за рулем автомобиля Fiat. Сообщается, что машина находилась на обочине дороги.

Инспекторы выехали на место. 34-летнего минчанина они встретили, когда тот с алкоголем возвращался из магазина.

Мужчину задержали для дальнейших разбирательств. В салоне авто оперативники нашли “целый арсенал алкоголя”.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, минчанин рассказал, что не хотел садиться пьяный за руль, но так получилось. Выпил на могиле отца “совсем немного”. Однако наличие спирта в выдыхаемом воздухе показало почти два промилле.

Впоследствии в отношении задержанного возбудили уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также известно, что мужчина в конце 2023 года уже привлекался за вождение в пьяном виде.

Можно ли пить алкоголь в припаркованном авто

Даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Все потому, что управление транспортным средством – это воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального. К органам управления относится рулевое колесо, коробка передач, стояночный тормоз, замок зажигания и прочее.

То есть управлять машиной возможно и без запуска двигателя. Так любое воздействие на рычаги управления автомобиля в состоянии опьянения может повлечь ответственность.

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