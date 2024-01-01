Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя? Вот какой штраф грозит белорусам за вождение в нетрезвом виде в 2024 году

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Опубликовано: 01.01.2024 16:17 , Обновлено: 01.01.2024

Довольно часто водители задаются вопросом, когда можно садиться за руль, если выпил алкогольные напитки. Это полезно знать, особенно в период Нового года и Рождества. Автолюбители расходятся во мнениях по этому поводу, однако ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Так сколько же времени должно пройти после употребления алкоголя, прежде чем вы сможете сесть за руль?

В праздничный период мы собираемся вместе со своими семьями, и такие посиделки могут сопровождаться алкоголем. На следующий день водители садятся в машину, но можно ли так на самом деле?

Лучше всего отказаться от алкоголя рано вечером, а утром проверить свое состояние трезвости с помощью качественного алкотестера. Но если это невозможно?

Через сколько часов можно садится за руль?

Очень важно понимать, что невозможно безошибочно и точно определить, как долго наш организм будет метаболизировать алкоголь. Это результат очень многих факторов, и невозможно определить, в какой степени они повлияют на нашу трезвость на следующий день. Скорость метаболизма алкоголя зависит от:

возраста,

пола,

роста,

веса,

типа и количества выпитого алкоголя,

времени, когда он был употреблен,

принимаемых лекарств,

состояния здоровья (проблемы с печенью замедляют весь процесс).

Можно взять среднее значение, согласно которому человеческому организму требуется в среднем два-три часа, чтобы сжечь 20 г чистого алкоголя, пишут эксперты Motoryzacja.interia. Это количество содержится в:

60 мл водки,

200 мл вина,

500 мл пива.

Не только пили, но и ели. Поможет ли это протрезветь?

Одно из распространенных мнений гласит, что к обильной пьяной вечеринке не следует подходить на голодный желудок. Неплохо также перекусить во время нее. Действительно, это позволит вам дольше пить и дольше оставаться в форме во время веселья.

Проблема, однако, в том, что, поскольку организму “есть чем заняться”, обильная еда замедляет метаболизм алкоголя и его выведение из организма. Это может привести к парадоксу, когда, несмотря на хорошее самочувствие, вы не сможете сесть за руль. Именно поэтому никогда не ориентируйтесь на собственное субъективное ощущение, а всегда проверяйте состояние трезвости с помощью алкотестера.

Интернет-калькулятор трезвости — можно ли ему доверять?

Теоретически на помощь водителям, у которых нет алкотестера, приходят “калькуляторы трезвости”. Они позволяют ввести ряд переменных, таких как возраст, вес и количество выпитого алкоголя, а затем рассчитать, сколько времени потребуется нашему организму, чтобы избавиться от алкоголя. К сожалению, это все еще очень ориентировочная информация, которая может быть полезна для “планирования вечера”, но не для принятия решения о том, можно ли нам садиться за руль.

Новость Телеграф

Необходим хороший алкотестер

Чтобы быть на 100 процентов уверенным в том, что вы можете водить машину, вам необходимо приобрести качественный алкотестер Перед измерением необходимо подождать не менее четверти часа после последнего употребления алкоголя. В противном случае результат будет недостоверным. Не забывайте также периодически калибровать алкотестер.

Какое наказание предусмотрено за вождение в нетрезвом виде в Беларуси?

Согласно с 1 января 2024 года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере:

4 000 бел.руб . с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года - в случаях, если (часть 1 статьи 18.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП)):

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет до 0,8 промилле включительно ;

; концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет до 380 микрограммов включительно;

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8 000 бел.руб. с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет - в случаях, если (часть 2 статьи 18.15 КоАП):

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет больше 0,8 промилле включительно;

концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет больше 380 микрограммов включительно.

Штраф за передачу машины пьяному другу

От 2 000 до 4 000 бел. руб. с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

В каком случае полагается конфискация машины за вождение в пьяном виде?

Если вы попадетесь за рулем в состоянии опьянения в течение года во второй раз, то к вам применят уже уголовную статью. При этом автомобиль подлежит конфискации независимо от того, кому оно принадлежит.

[info_b]Состоянием алкогольного опьянения считается наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.[/info_b]

Можно ли опьянеть от конфет с алкоголем?

Ранее Телеграф писал, что конфеты с алкоголем придумали более ста лет назад, и они до сих пор остаются довольно популярными. Можно ли опьянеть, съев несколько штук этих сладостей, настоящий ли внутри спирт и как правильно их выбрать? А стоит ли есть такие конфеты водителям?

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